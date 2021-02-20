Кожна жінка мріє про красиві і пружні груди, проте після сильного схуднення або вагітності цього домогтися не так вже й просто.

Які вправи допоможуть підтягнути груди, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Красиві груди треба? Кожна жінка хочe, щоб її груди булa красивими і пружними. Анатомічна особливість цієї частини тіла така, що велика частина об'єму припадає на молочну залозу і жирову тканину. Грудні м'язи розташовані під молочними залозами, тому об'єм грудей залежить від об'єму жирових тканин і тканин молочних залоз, а не від об'єму м'язових тканин. Тому чим вищий відсоток жиру в організмі, тим більші груди. І як тільки ви починаєте худнути, худнуть і груди,

– пояснила Самойлова.

Вона підкреслила, що збільшити груди тренуваннями не можна, так само, як і прибрати багато зайвої шкіри.

Як тренування впливають на груди

Мета вправ полягає у відновленні пружності та еластичності м'язових волокон, а також у тому, щоб груди візуально не виглядалаи млявими і звисаючими,

– уточнила тренерка.

Тренування допоможуть зробити груди красивими і пружними / Фото pinterest

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Які вправи виконувати

Віджимання з широкою постановкою рук – 12 разів. Жим млинаця / книги перед собою – 12 разів. Статика – 20 секунд з колін у положенні, коли корпус максимально наближений до підлоги. Після кола відпочиваємо 1 хвилину.

Всі вправи виконуються по черзі у 4 кола. Згодом збільшуємо кількість повторень до 15 разів, статику – до 30 секунд.

Євгенія Самойлова порекомендувала виконувати цей комплекс 1-2 рази на тиждень для того, щоб поліпшити зовнішній вигляд і підтягнути груди.