Як зробити красиві груди без хірургії: чемпіонка показала крутий метод
Кожна жінка мріє про красиві і пружні груди, проте після сильного схуднення або вагітності цього домогтися не так вже й просто.
Джерело:Інстаграм Євгенії Самойлової
Які вправи допоможуть підтягнути груди, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Красиві груди треба? Кожна жінка хочe, щоб її груди булa красивими і пружними. Анатомічна особливість цієї частини тіла така, що велика частина об'єму припадає на молочну залозу і жирову тканину. Грудні м'язи розташовані під молочними залозами, тому об'єм грудей залежить від об'єму жирових тканин і тканин молочних залоз, а не від об'єму м'язових тканин. Тому чим вищий відсоток жиру в організмі, тим більші груди. І як тільки ви починаєте худнути, худнуть і груди,
– пояснила Самойлова.
Вона підкреслила, що збільшити груди тренуваннями не можна, так само, як і прибрати багато зайвої шкіри.
Як тренування впливають на груди
Мета вправ полягає у відновленні пружності та еластичності м'язових волокон, а також у тому, щоб груди візуально не виглядалаи млявими і звисаючими,
– уточнила тренерка.
Тренування допоможуть зробити груди красивими і пружними / Фото pinterest
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Які вправи виконувати
- Віджимання з широкою постановкою рук – 12 разів.
- Жим млинаця / книги перед собою – 12 разів.
- Статика – 20 секунд з колін у положенні, коли корпус максимально наближений до підлоги. Після кола відпочиваємо 1 хвилину.
Євгенія Самойлова порекомендувала виконувати цей комплекс 1-2 рази на тиждень для того, щоб поліпшити зовнішній вигляд і підтягнути груди.
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