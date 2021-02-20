Каждая женщина мечтает о красивой и упругой груди, однако после сильного похудения или беременности этого добиться не так уж и просто.

Какие упражнения помогут подтянуть грудь, показала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Красивую грудь надо? Каждая женщина хочeт, чтобы ее грудь былa красивой и упругой. Анатомическая особенность этой части тела такова, что большая часть объема приходится на молочную железу и жировую ткань. Грудные мышцы расположены под молочными железами, поэтому объем груди зависит от объема жировых тканей и тканей молочных желез, а не от объема мышечных тканей. Поэтому чем выше процент жира в организме, тем больше грудь. И как только вы начинаете худеть, худеет и грудь,

– пояснила Самойлова.

Она подчеркнула, что увеличить грудь тренировками нельзя, так как и убрать много лишней кожи.

Как тренировки влияют на грудь

Цель упражнений заключается в восстановлении упругости и эластичности мышечных волокон, а также в том, чтобы грудь визуально не выглядела вялой и провисающей,

– уточнила тренер.

Тренировки помогут сделать грудь красивой и упругой / Фото pinterest

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Какие упражнения выполнять

Отжимания с широкой постановкой рук – 12 раз. Жим блина / книги перед собой – 12 раз. Статика – 20 секунд с колен в положении, когда корпус максимально приближен к полу. После круга отдыхаем 1 минуту.

Все упражнения выполняются поочередно в 4 круга. Со временем увеличиваем количество повторений до 15 раз, статику – до 30 секунд.

Евгения Самойлова порекомендовала выполнять этот комплекс 1-2 раза в неделю для того, чтобы улучшить внешний вид и подтянуть грудь.