Супер-інтенсив для дому: тренування, яке підготує до весни
Напередодні весни особливо хочеться бути підтягнутими, красивими і у прекрасній формі. Домогтися крутого результату можна навіть без тренажерного залу.
Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Інтервальне тренування, яке можна виконувати у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з фітнесу та бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Супер-інтенсив. Інтервальне тренування у домашніх умовах. Кожна вправа виконується по 40 секунд роботи / 20 секунд відпочинку,
– зазначила Кононова.
Детальніше про комплекс
У тренуванні – 6 вправ. Кожна з них виконується в 2 підходи. Робимо 2 кола (раунди).
Щоб залишатися у прекрасній формі – виконуйте тренування / Фото freepik
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Які вправи
- Ковзанобіжка;
- Випад у стрибку + коліно до грудей;
- Вибуховий присяд з киснем;
- Ведмідь – планка;
- Велосипед;
- Бічна планка.
Дивіться відео інтервального тренування:
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