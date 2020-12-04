Диагноз "варикозное расширение вен" – это не повод отказываться от спорта. Однако нужно выполнять определенные правила и обязательно консультироваться с врачом о целесообразности занятий.

Советы о том, как правильно выполнять упражнения, дает украинский тренер Валерий Рудь в своем Instagram .

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Чтобы безопасно тренироваться при варикозе, избегайте таких упражнений:

Прыжки

Не делайте упражнения, требующие запрыгивания куда-либо , или наоборот, спрыгивания с высоты . Другие разновидности прыжков тоже достаточно опасны.



При варикозе лучше не злоупотреблять спортом / Фото kiwifitness.com.ua

Балансы

Упражнения, где вы стоите на одной ноге и удерживаете баланс – противопоказаны. Особенно опасно удерживать баланс в течение долгого времени.

Чрезмерная нагрузка

Избегайте тренировок, во время которых нагружаются только ноги . Также не делайте упражнения до полного перенапряжения мышц ног. В случае варикоза лучше давать меньшую нагрузку на ноги, чем вам нужно.



Не стойте на одной ноге слишком долго / Фото Takprosto

Рекомендации для тех, кто имеет варикоз

Специальное белье



Во время тренировок можно использовать специальное белье / Фото alibaba.com

При первых симптомах варикоза нужно позаботиться о мерах предосторожности. Используйте специальное компрессионное белье во время тренировок. Оно создаст давление на вены и будет снимать с них нагрузку.

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Тренируйте сердце

Выполняйте умеренные кардиотренировки и следите за составом крови . Полезно проводить время на велотренажере.

Поднимайте ноги

Самая простая профилактика – в конце тренировки выполнять упражнения на пресс с поднятыми ногами .