Как тренироваться, если у вас варикоз: советы специалиста
Диагноз "варикозное расширение вен" – это не повод отказываться от спорта. Однако нужно выполнять определенные правила и обязательно консультироваться с врачом о целесообразности занятий.
Советы о том, как правильно выполнять упражнения, дает украинский тренер Валерий Рудь в своем Instagram.
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Чтобы безопасно тренироваться при варикозе, избегайте таких упражнений:
Прыжки
Не делайте упражнения, требующие запрыгивания куда-либо, или наоборот, спрыгивания с высоты. Другие разновидности прыжков тоже достаточно опасны.
При варикозе лучше не злоупотреблять спортом / Фото kiwifitness.com.ua
Балансы
Упражнения, где вы стоите на одной ноге и удерживаете баланс – противопоказаны. Особенно опасно удерживать баланс в течение долгого времени.
Чрезмерная нагрузка
Избегайте тренировок, во время которых нагружаются только ноги. Также не делайте упражнения до полного перенапряжения мышц ног. В случае варикоза лучше давать меньшую нагрузку на ноги, чем вам нужно.
Не стойте на одной ноге слишком долго / Фото Takprosto
Рекомендации для тех, кто имеет варикоз
Специальное белье
Во время тренировок можно использовать специальное белье / Фото alibaba.com
При первых симптомах варикоза нужно позаботиться о мерах предосторожности. Используйте специальное компрессионное белье во время тренировок. Оно создаст давление на вены и будет снимать с них нагрузку.
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Тренируйте сердце
Выполняйте умеренные кардиотренировки и следите за составом крови. Полезно проводить время на велотренажере.
Поднимайте ноги
Самая простая профилактика – в конце тренировки выполнять упражнения на пресс с поднятыми ногами.
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