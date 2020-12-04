Якщо маєте діагноз "варикозне розширення вен" – це не привід відмовлятися від спорту. Однак потрібно виконувати певні правила й обов'язково консультуватися з лікарем щодо доцільності занять.

Поради стосовно того, як правильно виконувати вправи, дає український тренер Валерій Рудь у своєму Instagram.

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Щоб безпечно тренуватися при варикозі, уникайте таких вправ:

Стрибки

Не виконуйте вправи, що потребують застрибування кудись, або навпаки, зістрибування з висоти. Інші різновиди стрибків теж є досить небезпечними.



При варикозі краще не зловживати спортом / Фото kiwifitness.com.ua

Баланси

Вправи, де ви стоїте на одній нозі й утримуєте баланс – протипоказані. Особливо небезпечно утримувати баланс протягом довгого часу.

Надмірне навантаження

Уникайте тренувань, під час яких навантажуються тільки ноги. Також не робіть вправи до повного виснаження м'язів ніг. У випадку варикозу давати краще менше навантаження на ноги, ніж вам потрібно.



Не стійте на одній нозі надто довго / Фото Takprosto

Рекомендації для тих, хто має варикоз

Спеціальна білизна



Під час тренувань можна використовувати спеціальну білизну / Фото alibaba.com

При перших симптомах варикозу потрібно подбати про запобіжні заходи. Використовуйте спеціальну компресійну білизну під час тренувань. Вона створить тиск на вени й буде знімати з них навантаження.

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Тренуйте серце

Виконуйте помірні кардіотренування та слідкуйте за складом крові. Корисно проводити час на велотренажері.

Підіймайте ноги

Найпростіша профілактика – наприкінці тренування виконувати вправи на прес з піднятими ногами.

Якщо маєте прояви варикозу, обов'язково консультуйтеся з лікарем про дозволений режим тренувань та інтенсивність навантажень.