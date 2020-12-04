Як тренуватися, якщо у вас варикоз: поради фахівця
Якщо маєте діагноз "варикозне розширення вен" – це не привід відмовлятися від спорту. Однак потрібно виконувати певні правила й обов'язково консультуватися з лікарем щодо доцільності занять.
Поради стосовно того, як правильно виконувати вправи, дає український тренер Валерій Рудь у своєму Instagram.
Корисні поради: Як тренуватися і харчуватися під час застуди
Щоб безпечно тренуватися при варикозі, уникайте таких вправ:
Стрибки
Не виконуйте вправи, що потребують застрибування кудись, або навпаки, зістрибування з висоти. Інші різновиди стрибків теж є досить небезпечними.
При варикозі краще не зловживати спортом / Фото kiwifitness.com.ua
Баланси
Вправи, де ви стоїте на одній нозі й утримуєте баланс – протипоказані. Особливо небезпечно утримувати баланс протягом довгого часу.
Надмірне навантаження
Уникайте тренувань, під час яких навантажуються тільки ноги. Також не робіть вправи до повного виснаження м'язів ніг. У випадку варикозу давати краще менше навантаження на ноги, ніж вам потрібно.
Не стійте на одній нозі надто довго / Фото Takprosto
Рекомендації для тих, хто має варикоз
Спеціальна білизна
Під час тренувань можна використовувати спеціальну білизну / Фото alibaba.com
При перших симптомах варикозу потрібно подбати про запобіжні заходи. Використовуйте спеціальну компресійну білизну під час тренувань. Вона створить тиск на вени й буде знімати з них навантаження.
Актуально: Ранкова йога: 7 хвилин для розминки усього тіла
Тренуйте серце
Виконуйте помірні кардіотренування та слідкуйте за складом крові. Корисно проводити час на велотренажері.
Підіймайте ноги
Найпростіша профілактика – наприкінці тренування виконувати вправи на прес з піднятими ногами.
Поділитися новиною