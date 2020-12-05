После 45 лет похудение становится достаточно сложным процессом, и делать это необходимо только с правильным подходом.

Как заниматься спортом после 45 лет, что можно и чего нельзя, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Активность – это условие здоровой и долгой жизни, а когда речь заходит о периоде после 40 лет, то здесь физические нагрузки нужны еще и для поддержание уровня энергии, сохранение объема мышц и борьбы с лишним весом, – отметила Медушкина.

Что должны включать в себя тренировки после 45 лет

Упражнения для укрепления мышц спины и корпуса. Они позволят сохранить подвижность позвоночника, профилактировать дегенеративные процессы в межпозвоночных диска, укрепить осанку и мышцы кора (это необходимо для выполнения силовых упражнений).

Они позволят сохранить подвижность позвоночника, профилактировать дегенеративные процессы в межпозвоночных диска, укрепить осанку и мышцы кора (это необходимо для выполнения силовых упражнений). Нагрузки для укрепления суставов и связок. Сюда можно отнести: растяжку, йогу, суставную гимнастику и пр. По словам Медушкиной, это необходимо для того, чтобы увеличить амплитуду движений во время силовых тренировок.

Фитнес-эксперт подчеркнула, что тренировку всегда необходимо начинать с минимальных нагрузок и амплитуд.

Аэробная нагрузка для укрепления сердечно-сосудистой системы (велосипед, плавание, эллиптический тренажер). Она может идти после силовых нагрузок или же отдельной тренировкой.

для укрепления сердечно-сосудистой системы (велосипед, плавание, эллиптический тренажер). Она может идти после силовых нагрузок или же отдельной тренировкой. Силовые тренировки на все группы мышц без отягощения или с небольшим отягощением.

В этом возрасте подходит многоповторный вариант выполнения упражнений – пампинг, – пояснила Екатерина Медушкина.

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Чего нельзя делать

исключены упражнения с большими весами; принцип прямой пирамиды (от меньшего к большему).

Все эти пункты помогут сохранить и улучшить физическое показатели только при регулярном и грамотном подходе. В возрасте 45+ достаточно трех тренировок в неделю длительностью 45-60 минут, – резюмировала фитнес-эксперт.