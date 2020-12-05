Ваша спина будет чувствовать себя прекрасно: короткий комплекс для расслабления
После напряженного дня нужно давать своему телу возможность двигаться. Выполните эти упражнения и почувствуйте себя гораздо лучше.
Комплекс упражнений для мышц спины рекомендует Yoga Daily Tutorial в Instagram.
По теме: Утренняя йога: 7 минут для разминки всего тела
Изгибы
Встаньте на колени и ладони. Поочередно выгибайте спину вниз и округляйте ее. Выполняйте медленно, в собственном темпе.
Круговые движения
Поза ребенка полезна для расслабления / Фото yoga-practika.org
Начальная позиция – лягте корпусом на колени, руки – вытянуты вперед. В йоге эта асана называется "поза ребенка". Поднимайте корпус, округляя спину. Затем возвращайтесь в исходное положение, спину в этот момент наоборот выгибайте.
Волны
Поза кобры тонизирует мышцы спины / Фото Depositphotos
Начальная позиция – такая же, как в предыдущем упражнении. Из нее делаем волну через низ и становимся в позу кобры – руки выпрямлены, спина прямая.
Далее возвращаемся в позу ребенка так же, волнообразным движением.
Полезно: Простая домашняя тренировка для любого возраста: видео упражнений
Позиция на пальцах
Нужно лечь на живот, пальцами рук упереться в пол. Тело расслаблено, руки напряжены.
Из начальной позиции выходим в позу кобры, упираемся в кончики пальцев. Опять возвращаемся в начальную позицию.
Каждый раз, когда поднимаете голову, поворачивайте ее в другую сторону – так упражнение станет полезным и для шеи.
Видео, как выполнять упражнения, смотрите здесь:
Поделиться новостью