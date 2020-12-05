После напряженного дня нужно давать своему телу возможность двигаться. Выполните эти упражнения и почувствуйте себя гораздо лучше.

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Изгибы

Встаньте на колени и ладони. Поочередно выгибайте спину вниз и округляйте ее. Выполняйте медленно, в собственном темпе.

Круговые движения



Поза ребенка полезна для расслабления / Фото yoga-practika.org

Начальная позиция – лягте корпусом на колени, руки – вытянуты вперед. В йоге эта асана называется "поза ребенка" . Поднимайте корпус, округляя спину . Затем возвращайтесь в исходное положение , спину в этот момент наоборот выгибайте.

Волны



Поза кобры тонизирует мышцы спины / Фото Depositphotos

Начальная позиция – такая же, как в предыдущем упражнении. Из нее делаем волну через низ и становимся в позу кобры – руки выпрямлены, спина прямая.

Далее возвращаемся в позу ребенка так же , волнообразным движением.

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Позиция на пальцах

Нужно лечь на живот, пальцами рук упереться в пол . Тело расслаблено, руки напряжены.

Из начальной позиции выходим в позу кобры, упираемся в кончики пальцев . Опять возвращаемся в начальную позицию.

Каждый раз, когда поднимаете голову, поворачивайте ее в другую сторону – так упражнение станет полезным и для шеи.

Выполняйте все упражнения медленно , делайте комфортное для себя количество повторов . Эта тренировка не для того, чтобы накачать мышцы. Оно поможет вам расслабиться и обрести гармонию .