Ваша спина буде почуватися прекрасно: короткий комплекс для розслаблення
Після напруженого дня потрібно давати своєму тілу можливість рухатися. Виконайте ці вправи й відчуйте себе набагато краще.
Комплекс вправ для м'язів спини рекомендує Yoga Daily Tutorial в Instagram.
За темою: Ранкова йога: 7 хвилин для розминки усього тіла
Вигини
Станьте на коліна й долоні. По черзі вигинайте спину донизу та округлюйте її. Виконуйте повільно, у власному темпі.
Круговий рух
Поза дитини корисна для розслаблення / Фото yoga-practika.org
Початкова позиція – ляжте корпусом на коліна, руки – витягнуті вперед. У йозі ця асана називається "поза дитини". Підіймайте корпус, округлюючи спину. Потім повертайтеся в початкове положення, спину в цей момент навпаки вигинайте.
Хвилі
Поза кобри тонізує м'язи спини / Фото Depositphotos
Початкова позиція – така ж, як у попередній вправі. З неї робимо хвилю через низ і стаємо в позу кобри – руки випрямлені, спина пряма.
Далі повертаємося в позу дитини так само, хвилеподібним рухом.
Корисно: Просте домашнє тренування для будь-якого віку: відео вправ
Позиція на пальцях
Потрібно лягти на живіт, пальцями рук впертися в підлогу. Тіло розслаблене, руки напружені.
З початкової позиції виходимо в позу кобри, впираємося у кінчики пальців. Знову вертаємося у початкову позицію.
Щоразу, коли підіймаєте голову, повертайте її в інший бік – так вправа стане корисною і для шиї.
Відео, як виконувати вправи, переглядайте тут:
Поділитися новиною