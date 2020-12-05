Після напруженого дня потрібно давати своєму тілу можливість рухатися. Виконайте ці вправи й відчуйте себе набагато краще.

Комплекс вправ для м'язів спини рекомендує Yoga Daily Tutorial в Instagram.

За темою: Ранкова йога: 7 хвилин для розминки усього тіла

Вигини

Станьте на коліна й долоні. По черзі вигинайте спину донизу та округлюйте її. Виконуйте повільно, у власному темпі.

Круговий рух



Поза дитини корисна для розслаблення / Фото yoga-practika.org

Початкова позиція – ляжте корпусом на коліна, руки – витягнуті вперед. У йозі ця асана називається "поза дитини". Підіймайте корпус, округлюючи спину. Потім повертайтеся в початкове положення, спину в цей момент навпаки вигинайте.

Хвилі



Поза кобри тонізує м'язи спини / Фото Depositphotos

Початкова позиція – така ж, як у попередній вправі. З неї робимо хвилю через низ і стаємо в позу кобри – руки випрямлені, спина пряма.

Далі повертаємося в позу дитини так само, хвилеподібним рухом.

Корисно: Просте домашнє тренування для будь-якого віку: відео вправ

Позиція на пальцях

Потрібно лягти на живіт, пальцями рук впертися в підлогу. Тіло розслаблене, руки напружені.

З початкової позиції виходимо в позу кобри, впираємося у кінчики пальців. Знову вертаємося у початкову позицію.

Щоразу, коли підіймаєте голову, повертайте її в інший бік – так вправа стане корисною і для шиї.

Виконуйте усі вправи повільно, робіть комфортну для себе кількість повторів. Це тренування не для того, аби накачати м'язи. Воно допоможе вам розслабитися і віднайти гармонію.

Відео, як виконувати вправи, переглядайте тут: