Після 45 років схуднення стає досить складним процесом, і робити це необхідно тільки з правильним підходом.

Як займатися спортом після 45 років, що можна і чого не можна, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Активність – це умова здорового і довгого життя, а коли йдеться про період після 40 років, то тут фізичні навантаження потрібні ще й для підтримання рівня енергії, збереження об'єму м'язів і боротьби із зайвою вагою, – зазначила Медушкіна.

Що повинні включати в себе тренування після 45 років

Вправи для зміцнення м'язів спини і корпусу. Вони дозволять зберегти рухливість хребта, профілактувати дегенеративні процеси у міжхребцевих дисках, зміцнити поставу і м'язи кора (це необхідно для виконання силових вправ).

Вони дозволять зберегти рухливість хребта, профілактувати дегенеративні процеси у міжхребцевих дисках, зміцнити поставу і м'язи кора (це необхідно для виконання силових вправ). Навантаження для зміцнення суглобів і зв'язок. Сюди можна віднести: розтяжку, йогу, суглобову гімнастику тощо. За словами Медушкіної, це необхідно для того, щоб збільшити амплітуду рухів під час силових тренувань.

Фітнес-експертка підкреслила, що тренування завжди необхідно починати з мінімальних навантажень і амплітуд.

Аеробне навантаження для зміцнення серцево-судинної системи (велосипед, плавання, еліптичний тренажер). Воно може йти після силових навантажень або ж окремим тренуванням.

для зміцнення серцево-судинної системи (велосипед, плавання, еліптичний тренажер). Воно може йти після силових навантажень або ж окремим тренуванням. Силові тренування на всі групи м'язів без обтяження або з невеликим обтяженням.

У цьому віці підходить багатоповторний варіант виконання вправ – пампінг, – пояснила Катерина Медушкіна.

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Чого не можна робити

виключені вправи з великими вагами; принцип прямої піраміди (від меншого до більшого).

Всі ці пункти допоможуть зберегти і поліпшити фізичні показники лише при регулярному і грамотному підході. У віці 45+ достатньо трьох тренувань на тиждень тривалістю 45-60 хвилин, – резюмувала фітнес-експертка.