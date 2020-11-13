Без крепких мышц кора нельзя заниматься силовыми тренировками, в частности, поднимать большой вес.

О том, что такое мышцы кора и как их правильно тренировать, сообщает спортсменка Анна Герман в своем Instagram .

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Спортсменам необходимо тренировать мышцы, которые распределяют нагрузку / Фото Wodloft

Кор представляет собой комплекс нескольких мышц в средней части человеческого тела. Он расположен в районе таза и позвоночника. Фактически, кор отвечает за активность всего организма.

Кор стабилизирует тело и распределяет нагрузку между мышцами. Если мышцы кора неразвитые, можно получить травму или перегрузить конечности.

Новичкам рекомендуют прорабатывать мышцы кора постепенно. Начните с простых упражнений , но выполняйте их регулярно.



Отжимания помогают тренировать мышцы кора / Фото Goodlooker

Предлагаем комплекс из 4 упражнений для развития мышц кора и тазового дна:

Лежа на спине. Поднимите руки и ноги, согнутые в коленях, вверх. Попеременно опускайте одну ногу на землю, потом другую, не разгибайте их. Лежа, руки раскинуты на 90 градусов от тела. Ноги подняты, согнуты в коленях. Плавно опускайте ноги на правый и левый бок поочередно. Встаньте на колени. Одну ногу выпрямите в сторону, другая – стоит на полу. Руки выпрямите в стороны. Наклоняйтесь к полу со стороны согнутой ноги. Затем поменяйте сторону. Станьте в боковую планку – рука стоит на локте, ноги вытянуты, нижнее колено помогает держать равновесие. Верхнюю руку вытяните вверх. Выполняйте скручивания – вытянутой рукой тянитесь к спине и возвращайте ее назад.

Все упражнения нужно выполнять 15 раз в каждую сторону .

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Видео, как тренировать мышцы кора новичкам, смотрите здесь: