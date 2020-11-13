Без міцних м'язів кора не можна займатися силовими тренуваннями, зокрема, підіймати велику вагу.

Про те, що таке м'язи кора і як їх правильно тренувати, повідомляє спортсменка Анна Герман у своєму Instagram.

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Спортсменам необхідно тренувати м'язи, що розподіляють навантаження / Фото Wodloft

Кор є комплексом декількох м'язів у середній частині людського тіла. Він розташований в районі тазу й хребта. Фактично, кор відповідає за активність усього організму.

Кор стабілізує тіло та розподіляє навантаження між м'язами. Якщо м'язи кора нерозвинені, можна отримати травму або перенавантажити кінцівки.

Новачкам рекомендують пропрацьовувати м'язи кора поступово. Почніть з простих вправ, але виконуйте їх регулярно.



Віджимання допомагають тренувати м'язи кора / Фото Goodlooker

Пропонуємо комплекс з 4 вправ для розвитку м'язів кора і тазового дна:

Лежачи на спині. Підійміть руки й ноги, зігнуті в колінах, догори. Поперемінно опускайте одну ногу на землю потім іншу. Не розгинайте їх. Лежачи, руки розкинуті на 90 градусів від тіла. Ноги підняті, зігнуті в колінах. Плавно опускайте ноги на правий і лівий бік почергово. Станьте на коліна. Одну ногу випряміть вбік, інша – стоїть на підлозі. Руки розпряміть в сторони. Нахиляйтеся до підлоги зі сторони зігнутої ноги. Потім поміняйте сторону. Станьте у бічну планку – рука стоїть на лікті, ноги витягнуті, нижнє коліно допомагає тримати рівновагу. Верхню руку витягніть догори. Виконуйте скручування – витягнутою рукою тягніться до спини й повертайте її назад.

Усі вправи потрібно виконувати 15 разів на кожну сторону.

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Відео, як тренувати м'язи кора новачкам, дивіться тут: