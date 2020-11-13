Здоров'я спини грає важливу роль у нашому щоденному самопочутті. Фахівці дають чимало порад для тих, хто хоче подбати про свою спину.

Про те, чому важливо дбати про здоров'я спини, розповідає Active 24.

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Про спину потрібно дбати щодня / Фото cosmo.kz

Сьогодні тренери й блогери пропонують своїм підписникам чимало різних челеджів. Спортивний челендж – це виклик самому собі. Його метою є покращити своє здоров'я та фізичну форму.

Пропонуємо вам взяти участь у популярному серед тренерів в інстаграмі челенджі "7 днів з прямою спиною".



Існує чимало справ для розслаблення м'язів спини / Фото 365news.biz

Що буде, якщо слідкувати за поставою протягом одного тижня?

Правильна постава допомагає уникнути викривлення грудної клітки та проблем з диханням.

Наша хода стає природною і плавною.

Ми перестаємо неприродно викривлювати шию. "Крива" шия може стискати судини, а це провокує головний біль і перепади тиску.

Внутрішні органи "стають на місце", це допомагає уникнути захворювань в майбутньому.

Як вирівняти спину за 10 секунд



Простий спосіб вирівняти спину / Фото Pikabu

Станьте впритул до стіни. Притисніть до неї потилицю, спину, сідниці й задню частину ніг. Постійте трохи, щоб тіло запам'ятало таке положення.

Тепер щоразу, коли ви будете сутулитися, згадайте про стійку біля стіни. Ваша спина автоматично вирівняється. Намагайтеся утримувати таке положення під час сидіння й руху.

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Здоров'я спини впливає на настрій і самопочуття / Фото hellomagazine.com

Як розправити плечі й грудну клітку

Вправи, які можна виконувати щодня:

Візьміться руками за спинку стільця або дивану. Нахиляйтеся вперед – намагайтеся вирівняти спину й руки в одну лінію. Будьте в такій позиції хвилину. Підніміть лікоть і притисніть руку до стіни. Кисть руки покладіть собі на спину. Натискайте головою на лікоть і затримуйтеся у такій позиції на 60 секунд. Зведіть руки в замок за спиною. Нахиляйтеся вперед, руки підіймайте над головою і тягніть вперед та вниз, до підлоги. Затримайтеся у такій позиції на 60 секунд.

Більше вправ можна переглянути тут: