Постійне сидіння за комп'ютером та відсутність руху призводять до проблем зі спиною. Фахівці рекомендують, як правильно навантажувати м'язи в домашніх умовах.

Вправу для тих, хто хоче мати здорову спину, демонструє реабілітолог Олександр Ледень у своєму Instagram.

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Ця вправа є безпечною та ефективною. Навантаження змушує ваші м'язи працювати та забезпечує стабільність у попереку.



Можна виконувати тренування з фітболом, щоб розслабити спину / Фото lagonaki.com

Як виконувати:

Станьте на коліна та руки. Хребет перебуває у спокої, не потрібно його вигинати. Переконайтеся, що ваші долоні розташовані під плечима, а коліна – під стегнами. Напружте м'язи пресу. Одночасно витягніть ліву руку і праву ногу паралельно до підлоги. Нехай ваша голова буде продовженням спини. Не підіймайте та не опускайте її. Поверніться в початкову позицію. Виконайте те саме, але іншою рукою і ногою.



Вправи на баланс корисні для спини / Фото Klubfedotova

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Виконуйте вправу 10-15 разів на кожен бік. Якщо вона дається вам просто, додайте 2 секунди затримки у кожній верхній точці. Кількість повторів можна змінювати залежно від самопочуття.

Ця нескладна вправа допомагає пропрацювати більшу частину м'язів спини. Особливо корисною вона є для м'язів, що відповідають за випрямлення спини. Приємним бонусом є те, що пропрацьовуються також сідниці.

Відео, як зміцнити м'язи спини, дивіться тут: