Как укрепить мышцы спины: совет от реабилитолога и видео
Постоянное сидение за компьютером и отсутствие движения приводят к проблемам со спиной. Специалисты рекомендуют, как правильно нагружать мышцы в домашних условиях.
Упражнение для тех, кто хочет иметь здоровую спину, демонстрирует реабилитолог Александр Ледень в своем Instagram.
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Это упражнение является безопасным и эффективным. Нагрузка заставляет ваши мышцы работать и обеспечивает стабильность в пояснице.
Можно выполнять тренировки с фитболом, чтобы расслабить спину / Фото lagonaki.com
Как выполнять:
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Встаньте на колени и руки. Позвоночник находится в покое, не нужно его выгибать. Убедитесь, что ваши ладони расположены под плечами, а колени – под бедрами.
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Напрягите мышцы пресса.
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Одновременно вытяните левую руку и правую ногу параллельно полу. Пусть ваша голова будет продолжением спины. Не поднимайте и не опускайте ее.
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Вернитесь в исходную позицию.
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Выполните то же, но другой рукой и ногой.
Упражнения на баланс полезны для спины / Фото Klubfedotova
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Выполняйте упражнение 10-15 раз на каждую сторону. Если оно дается вам просто, добавьте 2 секунды задержки в каждой верхней точке. Количество повторов можно менять в зависимости от самочувствия.
Эта несложное упражнение помогает проработать большую часть мышц спины. Особенно полезным оно является для мышц, отвечающих за выпрямление спины. Приятным бонусом является то, что прорабатываются также ягодицы.
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