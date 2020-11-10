Постоянное сидение за компьютером и отсутствие движения приводят к проблемам со спиной. Специалисты рекомендуют, как правильно нагружать мышцы в домашних условиях.

Упражнение для тех, кто хочет иметь здоровую спину , демонстрирует реабилитолог Александр Ледень в своем Instagram .

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Это упражнение является безопасным и эффективным. Нагрузка заставляет ваши мышцы работать и обеспечивает стабильность в пояснице.



Можно выполнять тренировки с фитболом, чтобы расслабить спину / Фото lagonaki.com

Как выполнять:

Встаньте на колени и руки. Позвоночник находится в покое, не нужно его выгибать. Убедитесь, что ваши ладони расположены под плечами, а колени – под бедрами. Напрягите мышцы пресса . Одновременно вытяните левую руку и правую ногу параллельно полу. Пусть ваша голова будет продолжением спины . Не поднимайте и не опускайте ее. Вернитесь в исходную позицию. Выполните то же, но другой рукой и ногой .



Упражнения на баланс полезны для спины / Фото Klubfedotova

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Выполняйте упражнение 10-15 раз на каждую сторону. Если оно дается вам просто, добавьте 2 секунды задержки в каждой верхней точке. Количество повторов можно менять в зависимости от самочувствия.

Эта несложное упражнение помогает проработать большую часть мышц спины. Особенно полезным оно является для мышц, отвечающих за выпрямление спины. Приятным бонусом является то, что прорабатываются также ягодицы.