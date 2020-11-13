7 дней с ровной спиной: вызов для тех, кто хочет быть здоровым
Здоровье спины играет важную роль в нашем повседневном самочувствии. Специалисты дают немало советов для тех, кто хочет позаботиться о своей спине.
О том, почему важно заботиться о здоровье спины, рассказывает Active 24.
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О спине нужно заботиться ежедневно / Фото cosmo.kz
Сегодня тренеры и блоггеры предлагают своим подписчикам много разных челледжей. Спортивный челлендж – это вызов самому себе. Его целью является улучшить свое здоровье и физическую форму.
Предлагаем вам принять участие в популярном среди тренеров в инстаграме челлендже "7 дней с прямой спиной".
Существует немало упражнений для расслабления мышц спины / Фото 365news.biz
Что будет, если следить за осанкой в течение одной недели?
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Правильная осанка помогает избежать искривления грудной клетки и проблем с дыханием.
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Наша походка становится естественной и плавной.
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Мы перестаем неестественно сгибать шею. "Кривая" шея может сжимать сосуды, а это провоцирует головную боль и перепады давления.
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Внутренние органы "становятся на место", это помогает избежать заболеваний в будущем.
Как выровнять спину за 10 секунд
Простой способ выровнять спину / Фото Pikabu
Станьте вплотную к стене. Прижмите к ней затылок, спину, ягодицы и заднюю часть ног. Постойте немного, чтобы тело запомнило такое положение.
Теперь каждый раз, когда вы будете сутулиться, вспомните стойку у стены. Ваша спина автоматически выровняется. Старайтесь удерживать такое положение во время сидения и движения.
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Здоровье спины влияет на настроение и самочувствие / Фото hellomagazine.com
Как расправить плечи и грудную клетку
Упражнения, которые можно выполнять ежедневно:
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Возьмитесь руками за спинку стула или дивана. Наклоняйтесь вперед – старайтесь выровнять спину и руки в одну линию. Будьте в такой позиции минуту.
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Поднимите локоть и прижмите руку к стене. Кисть руки положите себе на спину. Нажмите головой на локоть и задержитесь в такой позиции на 60 секунд.
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Сведите руки в замок за спиной. Наклоняйтесь вперед, руки поднимайте над головой и тяните вперед и вниз, к полу. Задержитесь в такой позиции на 60 секунд.
Больше упражнений можно посмотреть здесь:
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