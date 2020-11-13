Здоровье спины играет важную роль в нашем повседневном самочувствии. Специалисты дают немало советов для тех, кто хочет позаботиться о своей спине.

О том, почему важно заботиться о здоровье спины , рассказывает Active 24 .

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О спине нужно заботиться ежедневно / Фото cosmo.kz

Сегодня тренеры и блоггеры предлагают своим подписчикам много разных челледжей . Спортивный челлендж – это вызов самому себе . Его целью является улучшить свое здоровье и физическую форму.

Предлагаем вам принять участие в популярном среди тренеров в инстаграме челлендже "7 дней с прямой спиной" .



Существует немало упражнений для расслабления мышц спины / Фото 365news.biz

Что будет, если следить за осанкой в ​​течение одной недели?

Правильная осанка помогает избежать искривления грудной клетки и проблем с дыханием.

Наша походка становится естественной и плавной.

Мы перестаем неестественно сгибать шею. "Кривая" шея может сжимать сосуды, а это провоцирует головную боль и перепады давления.

Внутренние органы "становятся на место", это помогает избежать заболеваний в будущем.

Как выровнять спину за 10 секунд



Простой способ выровнять спину / Фото Pikabu

Станьте вплотную к стене . Прижмите к ней затылок, спину, ягодицы и заднюю часть ног. Постойте немного, чтобы тело запомнило такое положение.

Теперь каждый раз, когда вы будете сутулиться, вспомните стойку у стены . Ваша спина автоматически выровняется. Старайтесь удерживать такое положение во время сидения и движения .

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Здоровье спины влияет на настроение и самочувствие / Фото hellomagazine.com

Как расправить плечи и грудную клетку

Упражнения, которые можно выполнять ежедневно:

Возьмитесь руками за спинку стула или дивана. Наклоняйтесь вперед – старайтесь выровнять спину и руки в одну линию. Будьте в такой позиции минуту. Поднимите локоть и прижмите руку к стене. Кисть руки положите себе на спину. Нажмите головой на локоть и задержитесь в такой позиции на 60 секунд. Сведите руки в замок за спиной. Наклоняйтесь вперед, руки поднимайте над головой и тяните вперед и вниз , к полу. Задержитесь в такой позиции на 60 секунд.

Больше упражнений можно посмотреть здесь: