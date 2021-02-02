Диетолог назвала продукты, которые разгоняют метаболизм и помогают похудеть
Даже зимой слаженную работу своего организма можно поддерживать с помощью простых и недорогих продуктов. Весь секрет в клетчатке, которая улучшает процесс похудения и контролирует уровень глюкозы в крови.
Источник: інстаграм Олі Усенко
Так, диетолог Ольга Усенко перечислила ТОП продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые можно найти в любое время года и всегда относительно бюджетные.
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Преимущества потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки
- Снижение холестерина. Присутствие клетчатки в пищеварительном тракте может помочь снизить абсорбцию холестерина в организме.
- Легче похудеть. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, как правило, менее калорийные и дают ощущение сытости на более длительный промежуток времени.
- Увеличение объема продуктов распада (каловых масс). Те, кто борется с запорами или в целом с вялым пищеварением, должны добавить в свой рацион клетчатку, которая естественным образом увеличивает объем каловых масс.
- Помощь в контроле уровня сахара в крови. Организму требуется больше времени, чтобы расщепить продукты с высоким содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови.
Бобовые содержат много клетчатки / Фото pixabay
Продукты, которые содержат больше клетчатки
- Груша
- Авокадо
- Яблоко
- Бананы
- Морковь
- Свёкла
- Брокколи
- Чечевица
- Фасоль
- Горох
- Нут
- Овес
- Миндаль
- Семена подсолнечника
- Темный шоколад (более 85% какао)
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