Даже зимой слаженную работу своего организма можно поддерживать с помощью простых и недорогих продуктов. Весь секрет в клетчатке, которая улучшает процесс похудения и контролирует уровень глюкозы в крови.

Источник: інстаграм Олі Усенко

Так, диетолог Ольга Усенко перечислила ТОП продуктов с высоким содержанием клетчатки, которые можно найти в любое время года и всегда относительно бюджетные.

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Эксперт рекомендует потреблять около 14 граммов клетчатки на каждые 1000 калорий, которые вы получаете ежедневно. А это примерно 24 грамма клетчатки для женщин и 38 граммов для мужчин.

Преимущества потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки

Снижение холестерина. Присутствие клетчатки в пищеварительном тракте может помочь снизить абсорбцию холестерина в организме.

Присутствие клетчатки в пищеварительном тракте может помочь снизить абсорбцию холестерина в организме. Легче похудеть. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, как правило, менее калорийные и дают ощущение сытости на более длительный промежуток времени.

Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты и овощи, как правило, менее калорийные и дают ощущение сытости на более длительный промежуток времени. Увеличение объема продуктов распада (каловых масс). Те, кто борется с запорами или в целом с вялым пищеварением, должны добавить в свой рацион клетчатку, которая естественным образом увеличивает объем каловых масс.

Те, кто борется с запорами или в целом с вялым пищеварением, должны добавить в свой рацион клетчатку, которая естественным образом увеличивает объем каловых масс. Помощь в контроле уровня сахара в крови. Организму требуется больше времени, чтобы расщепить продукты с высоким содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови.



Бобовые содержат много клетчатки / Фото pixabay

Продукты, которые содержат больше клетчатки

Груша

Авокадо

Яблоко

Бананы

Морковь

Свёкла

Брокколи

Чечевица

Фасоль

Горох

Нут

Овес

Миндаль

Семена подсолнечника

Темный шоколад (более 85% какао)

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В целом во всех целостных растительных продуктах вы найдете много клетчатки. Поэтому больше ешьте каши, овощи, картофель, фрукты и ягоды.