Как разогнать метаболизм: 5 лучших лайфхаков
Не секрет, что от скорости обмена веществ зависит наш вес. Если вы хотите похудеть и стать стройными, существуют советы, как ускорить метаболизм.
Источник: инстаграм Sportavita
Эти несложные правила от тренеров спортивного клуба помогут настроить организм на сжигание жира.
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Скорость обмена веществ зависит от многих факторов / Фото Marieclaire
5 лайфхаков для улучшения метаболизма:
- Питайтесь правильно и регулярно. Употребляйте пищу минимум 3 раза в день.
- Увеличивайте свою активность в течение дня: занимайтесь спортом, ходите пешком, откажитесь от пользования лифтом. Как можно больше времени проводите на свежем воздухе.
- Откажитесь от вредных привычек. Алкоголь, никотин и даже "зависание" в социальных сетях – все это плохо влияет на здоровье.
Правильное и регулярное питание – один из важных шагов к налаживанию метаболизма / Фото lady.tut
- Наладьте режим сна. Спите столько, сколько вам нужно. Плохой, несвоевременный и слишком короткий сон снижает скорость метаболизма.
- Пейте достаточное количество воды. Не злоупотребляйте чаем, кофе и сладкими газированными напитками.
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