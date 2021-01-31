Не секрет, что от скорости обмена веществ зависит наш вес. Если вы хотите похудеть и стать стройными, существуют советы, как ускорить метаболизм.

Источник: инстаграм Sportavita Эти несложные правила от тренеров спортивного клуба помогут настроить организм на сжигание жира. Интересно Польза для всего организма: как улучшить растяжку, тренируя только стопы

Скорость обмена веществ зависит от многих факторов / Фото Marieclaire 5 лайфхаков для улучшения метаболизма: Питайтесь правильно и регулярно. Употребляйте пищу минимум 3 раза в день. Увеличивайте свою активность в течение дня: занимайтесь спортом, ходите пешком, откажитесь от пользования лифтом. Как можно больше времени проводите на свежем воздухе. Откажитесь от вредных привычек. Алкоголь, никотин и даже " зависание" в социальных сетях – все это плохо влияет на здоровье.

Правильное и регулярное питание – один из важных шагов к налаживанию метаболизма / Фото lady.tut Наладьте режим сна. Спите столько, сколько вам нужно. Плохой, несвоевременный и слишком короткий сон снижает скорость метаболизма. Пейте достаточное количество воды. Не злоупотребляйте чаем, кофе и сладкими газированными напитками. Вам понравится Как спать и худеть: диетологи назвали ключевые моменты, которые следует знать каждому