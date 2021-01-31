Не секрет, що від швидкості обміну речовин залежить наша вага. Якщо ви хочете схуднути й стати стрункими, існують поради, як прискорити метаболізм.

Джерело: інстаграм Sportavita Ці нескладні правила від тренерів спортивного клубу допоможуть налаштувати організм на спалювання жиру. Цікаво Користь для всього організму: як покращити розтяжку, тренуючи тільки стопи

Швидкість обміну речовин залежить від багатьох факторів / Фото Marieclaire 5 лайфхаків для покращення метаболізму: Харчуйтеся правильно та регулярно. Вживайте їжу щонайменше тричі на день. Збільшуйте свою активність протягом дня: займайтеся спортом, ходіть пішки, відмовтеся від користування ліфтом. Якомога більше часу проводьте на свіжому повітрі. Відмовтеся від шкідливих звичок. Алкоголь, нікотин і навіть "зависання" в соціальних мережах – усе це шкідливо впливає на здоров'я.

Правильне і регулярне харчування – один із важливих кроків до налагодження метаболізму / Фото lady.tut Налагодьте режим сну. Спіть стільки, скільки вам потрібно. Поганий, несвоєчасний і надто короткий сон знижує швидкість метаболізму. Пийте достатню кількість води. Не зловживайте чаєм, кавою та солодкими газованими напоями. Вам сподобається Як спати і худнути: дієтологи назвали ключові моменти, які варто знати кожному