Навіть взимку злагоджену роботу свого організму можна підтримувати за допомогою простих і недорогих продуктів. Весь секрет у клітковині, яка покращує процес схуднення та контролює рівень глюкози в крові.

Джерело: інстаграм Олі Усенко

Так, дієтологиня Ольга Усенко перерахувала ТОП продуктів з високим вмістом клітковини, які можна знайти у будь-яку пору року і які завжди відносно бюджетні.

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Експерт рекомендує споживати близько 14 грамів клітковини на кожні 1000 калорій, які ви отримуєте щодня. А це приблизно 24 грами клітковини для жінок і 38 грамів для чоловіків.

Переваги споживання продуктів з високим вмістом клітковини

Зниження холестерину. Присутність клітковини у травному тракті може допомогти знизити абсорбцію холестерину в організмі.

Присутність клітковини у травному тракті може допомогти знизити абсорбцію холестерину в організмі. Легше схуднути. Продукти з високим вмістом клітковини, такі як фрукти й овочі, як правило, менш калорійні і дають відчуття ситості на триваліший проміжок часу.

Продукти з високим вмістом клітковини, такі як фрукти й овочі, як правило, менш калорійні і дають відчуття ситості на триваліший проміжок часу. Збільшення обсягу продуктів розпаду (калових мас). Ті, хто бореться з запорами або у цілому з млявим травленням, повинні додати у свій раціон клітковину, яка природним чином збільшує обсяг калових мас.

Ті, хто бореться з запорами або у цілому з млявим травленням, повинні додати у свій раціон клітковину, яка природним чином збільшує обсяг калових мас. Допомога у контролі рівня цукру в крові. Організму потрібно більше часу, щоб розщепити продукти з високим вмістом клітковини. Це допомагає підтримувати постійний рівень цукру в крові.



Бобові містять багато клітковини / Фото pixabay

Продукти, які містять найбільше клітковини

Груша

Авокадо

Яблуко

Банани

Морква

Буряк

Броколі

Сочевиця

Квасоля

Горох

Нут

Овес

Мигдаль

Насіння соняшнику

Темний шоколад (понад 85% какао)

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Загалом у всіх цілісних рослинних продуктах ви знайдете багато клітковини. Тож більше їжте каші, овочі, картоплю, фрукти та ягоди.