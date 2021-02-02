Дієтологиня назвала продукти, які розганяють метаболізм та допомагають схуднути
Навіть взимку злагоджену роботу свого організму можна підтримувати за допомогою простих і недорогих продуктів. Весь секрет у клітковині, яка покращує процес схуднення та контролює рівень глюкози в крові.
Джерело: інстаграм Олі Усенко
Так, дієтологиня Ольга Усенко перерахувала ТОП продуктів з високим вмістом клітковини, які можна знайти у будь-яку пору року і які завжди відносно бюджетні.
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Переваги споживання продуктів з високим вмістом клітковини
- Зниження холестерину. Присутність клітковини у травному тракті може допомогти знизити абсорбцію холестерину в організмі.
- Легше схуднути. Продукти з високим вмістом клітковини, такі як фрукти й овочі, як правило, менш калорійні і дають відчуття ситості на триваліший проміжок часу.
- Збільшення обсягу продуктів розпаду (калових мас). Ті, хто бореться з запорами або у цілому з млявим травленням, повинні додати у свій раціон клітковину, яка природним чином збільшує обсяг калових мас.
- Допомога у контролі рівня цукру в крові. Організму потрібно більше часу, щоб розщепити продукти з високим вмістом клітковини. Це допомагає підтримувати постійний рівень цукру в крові.
Бобові містять багато клітковини / Фото pixabay
Продукти, які містять найбільше клітковини
- Груша
- Авокадо
- Яблуко
- Банани
- Морква
- Буряк
- Броколі
- Сочевиця
- Квасоля
- Горох
- Нут
- Овес
- Мигдаль
- Насіння соняшнику
- Темний шоколад (понад 85% какао)
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