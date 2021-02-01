Ротаційна дієта: що це таке і як працює
Всі, хто має алергію на якісь продукти, точно чули про ротаційну дієту. Багато хто порівнює її з інтервальним голодуванням.
Джерело: інстаграм wiki.so.young
Що таке ротаційна дієта, і як на ній потрібно харчуватися, розповіли в Енциклопедії катеріанства.
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Ротаційна дієта – це структурований принцип харчування, при якому продукти з різних біологічних родин розділені по різних днях з рівними інтервалами. Зазвичай проміжок між днями вживання продуктів, що співвідносяться з біологічними ознаками, становить 3-4 дні. Протягом цього часу так само чергуються дні інших сімейств, – наголошується в Енциклопедії катеріанства.
Вважається, що перерва у споживанні продуктів з однієї групи дозволяє організму "очиститися" від їх антигенного навантаження і краще підготуватися до відновлення прийому.
Ротаційна дієта дозволяє зменшити реакцію на багато продуктів. Зокрема, мінімізувати такі прояви:
- порушення травлення, здуття, підвищене газоутворення;
- дерматити різної симптоматики;
- темні кола або припухлість під очима;
- головний біль;
- перепади настрою.
Ротаційна дієта дозволяє позбутися від алергії на продукти / Фото inform35
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Для того щоб попередити нові алергічні реакції і поліпшити раціон, рекомендується робити ротацію спірних категорій продуктів:
- ті, у складі яких є глютен;
- молочні (крім вершкового і топленого масел);
- пасльонові;
- продукти, що містять цукор (або відмовитися зовсім);
- продукти багаті фруктозою;
- бобові;
- каву і міцний чай (інтервал – 1-2 дні);
- алкоголь.
За словами експертів, ротаційна дієта дозволяє оздоровити організм, не змінюючи при цьому продуктовий кошик.
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