Ротационная диета: что это такое и как работает
Все, кто имеет аллергию на какие-то продукты, точно слышали о ротационной диете. Многие сравнивают ее с интервальным голоданием.
Источник: инстаграм wiki.so.young
Что такое ротационная диета, и как на ней нужно питаться, рассказали на странице Энциклопедия катерианства.
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Ротационная диета – это структурированный принцип питания, при котором продукты из разных биологических семейств разделены по разным дням с равными интервалами. Обычно промежуток между днями употребления продуктов, соотносимых по биологическим признакам, составляет 3-4 дня. В течение этого времени так же чередуются дни других семейств, – отмечается в Энциклопедии катерианства.
Считается, что перерыв в потреблении продуктов из одной группы позволяет организму "очиститься" от их антигенной нагрузки и лучше подготовиться к возобновлению приема.
Ротационная диета позволяет уменьшить реакцию на многие продукты. В частности минимизировать следующие проявление:
- нарушение пищеварения, вздутие, повышенное газообразование;
- дерматиты различной симптоматики;
- темные круги или припухлость под глазами;
- головная боль;
- перепады настроения.
Ротационная диета позволяет избавиться от аллергии на продукты / Фото inform35
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Какие продукты подвергать ротации
Для того чтобы предупредить новые аллергические реакции и улучшить рацион, рекомендуется делать ротацию спорных категорий продуктов:
- глютеносодержащие;
- молочные (кроме сливочного и топленого масел);
- пасленовые;
- продукты, содержащие сахар (или отказаться вовсе);
- продукты богатые фруктозой;
- бобовые;
- кофе и крепкий чай (интервал – 1-2 дня);
- алкоголь.
По словам экспертов, ротационная диета позволяет оздоровить организм, не меняя при этом продуктовую корзину.
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