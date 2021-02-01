Все, кто имеет аллергию на какие-то продукты, точно слышали о ротационной диете. Многие сравнивают ее с интервальным голоданием.

Источник: инстаграм wiki.so.young

Что такое ротационная диета, и как на ней нужно питаться, рассказали на странице Энциклопедия катерианства.

Также интересно Как спать и худеть: диетологи назвали ключевые моменты, которые нужно знать каждому

Ротационная диета – это структурированный принцип питания, при котором продукты из разных биологических семейств разделены по разным дням с равными интервалами. Обычно промежуток между днями употребления продуктов, соотносимых по биологическим признакам, составляет 3-4 дня. В течение этого времени так же чередуются дни других семейств, – отмечается в Энциклопедии катерианства.

Считается, что перерыв в потреблении продуктов из одной группы позволяет организму "очиститься" от их антигенной нагрузки и лучше подготовиться к возобновлению приема.

Ротационная диета позволяет уменьшить реакцию на многие продукты. В частности минимизировать следующие проявление:

нарушение пищеварения, вздутие, повышенное газообразование;

дерматиты различной симптоматики;

темные круги или припухлость под глазами;

головная боль;

перепады настроения.

Ротационная диета позволяет избавиться от аллергии на продукты / Фото inform35

Полезно Белковая диета: что это такое, в чем ее плюсы и минусы

Какие продукты подвергать ротации

Для того чтобы предупредить новые аллергические реакции и улучшить рацион, рекомендуется делать ротацию спорных категорий продуктов:

глютеносодержащие;

молочные (кроме сливочного и топленого масел);

пасленовые;

продукты, содержащие сахар (или отказаться вовсе);

продукты богатые фруктозой;

бобовые;

кофе и крепкий чай (интервал – 1-2 дня);

алкоголь.

По словам экспертов, ротационная диета позволяет оздоровить организм, не меняя при этом продуктовую корзину.