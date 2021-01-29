Многие не раз слышали о белковой диете, которая позволяет избавиться от избыточного веса. Но не все так просто.

Источник: инстаграм Елены Кален

Что происходит в организме человека, когда он придерживается белковой диеты, рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Заметила, что среди желающих постройнеть пользуются популярностью белковые диеты. Основа таких диет в том, чтобы свести к минимуму потребление углеводов и жиров, а основную часть рациона занять белковой пищей, тем самым создавая переизбыток белка и дефицит углеводов в организме. Во время такой диеты вес действительно снижается. Но! Назвать такое питание сбалансированным и полезным нельзя, – отметила Кален.

Особенности белковой диеты

Если в организме много белка, организм в первую очередь будет расщеплять его для поддержания энергообмена. Однако в таком случае образуются свободные аминокислоты, которые окисляют организм. Метаболизм после этого замедляется и может провоцировать набор веса. Кальций вымывается из костей. Это приводит к их ломкости и хрупкости, также ухудшается состояние ногтей и волос. Переизбыток белка негативно сказывается на центральной нервной системе, также увеличивается отложение жира в печени, нарушается витаминный обмен, возникает риск развития подагры.

У белковой диеты есть много нюансов / Фото infox

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Большое потребление белка вынуждает почки работать в усиленном режиме фильтрации. Это создает повышенную нагрузку на выделительную систему. Источником белка в основном выступают продукты животного происхождения. Это говорит о том, что в организм также поступают животные жиры, которые повышают уровень холестерина и подрывают здоровье сердечно-сосудистой системы. По словам эксперта, в случае недостатка клетчатки, которая содержится в медленных углеводах, "перистальтика желудка снижается, а процесс окисления приводит к гниению в толстом кишечнике и интоксикации".

Белок – это основа жизни. Переоценить его роль для человека сложно, но для нормального функционирования организма важен баланс питательных веществ и питание по голоду. Именно это поможет поддержать здоровье и обрести стройную фигуру, – резюмировала Кален.