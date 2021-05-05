Ожидаемо, что в послепраздничный период у сторонников правильного питания наступят разгрузочные дни. И специально для тех, кто чувствует вину за каждый лишний кусок шашлыка или десерта, нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, действительно ли эффективно весь день "сидеть" только на кефире или гречке.

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Миф 1. Организму необходимо отдохнуть от тяжелой пищи, ему нужно очиститься от шлаков и токсинов, которые накапливаются.

Правда. Наш организм самоочищается. Круглосуточно в режиме нон-стоп организм обезвреживает и выводит продукты распада. Главное – не мешать ему, не нарушать естественный ход процессов. Если вы пьете достаточное количество воды, следите за своим питанием, то все отходы покинут ваши клетки естественным способом, говорит Пахирко.

Миф 2. Я скину 2 – 3 килограмма за 1 разгрузочный день. Я быстро похудею.

Правда. По словам нутрициолога, чтобы сбросить 2 килограмма жира, вам нужно создать дефицит в 1800 килокалорий (то есть съесть на 1800 килокалорий меньше, чем предполагалось). А это невозможно, учитывая, что дневная калорийность, скорее всего, не превышает эту цифру.

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Миф 3. Все, что сбросишь во время разгрузочных дней, назад не возвращается.