Рассказываем, почему мужчинам время от времени нужно сдавать кровь для проверки уровня тестостерона.

О влиянии тестостерона на организм сообщает врач Илона Ханько в своем блоге в Instagram .

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Тестостерон – это основной мужской половой гормон. Производится в любом возрасте, однако его количество может меняться.



Высокий уровень тестостерона обеспечивает уверенность в себе / Фото znaj.ua

Тестостерон влияет на:

массу тела,

тонус мышц и кожи,

равномерный рост волос по мужскому типу: на руках, груди, спине и подбородке,

уровень либидо,

уверенность и настойчивость, веру в собственные силы.

Нормальный уровень тестостерона для мужчин – 12-35 наномоль на литр. Больше всего гормона вырабатывается в период с 25 до 30 лет. Далее уровень тестостерона начинает снижаться примерно на 1-2 процента ежегодно.



С возрастом уровень мужского гормона начинает снижаться / Фото ecosh.ee

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Периодически нужно проверять уровень тестостерона, чтобы не пропустить момент, когда он начнет снижаться.