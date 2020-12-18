Король гормонов: как тестостерон влияет на здоровье мужчин – объяснение врача
Рассказываем, почему мужчинам время от времени нужно сдавать кровь для проверки уровня тестостерона.
О влиянии тестостерона на организм сообщает врач Илона Ханько в своем блоге в Instagram.
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Тестостерон– это основной мужской половой гормон. Производится в любом возрасте, однако его количество может меняться.
Высокий уровень тестостерона обеспечивает уверенность в себе / Фото znaj.ua
Тестостерон влияет на:
- массу тела,
- тонус мышц и кожи,
- равномерный рост волос по мужскому типу: на руках, груди, спине и подбородке,
- уровень либидо,
- уверенность и настойчивость, веру в собственные силы.
Нормальный уровень тестостерона для мужчин – 12-35 наномоль на литр. Больше всего гормона вырабатывается в период с 25 до 30 лет. Далее уровень тестостерона начинает снижаться примерно на 1-2 процента ежегодно.
С возрастом уровень мужского гормона начинает снижаться / Фото ecosh.ee
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Периодически нужно проверять уровень тестостерона, чтобы не пропустить момент, когда он начнет снижаться.
Лучше всего начать контролировать это еще в молодом возрасте. Формируйте так называемый "тестостероновый паспорт" – отслеживайте изменения в своем здоровье каждый год.
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