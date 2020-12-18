Розповідаємо, чому чоловікам час від часу потрібно здавати кров для перевірки рівня тестостерону.

Про вплив тестостерону на організм повідомляє лікарка Ілона Ханько у своєму блозі в Instagram.

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Тестостерон – це основний чоловічий статевий гормон. Виробляється в будь-якому віці, однак його кількість може змінюватися.



Високий рівень тестостерону забезпечує впевненість у собі / Фото znaj.ua

Тестостерон впливає на:

масу тіла,

тіла, тонус м'язів та шкіри,

рівномірний ріст волосся за чоловічим типом: на руках, грудях, спині й підборідді,

на руках, грудях, спині й підборідді, рівень лібідо,

впевненість і наполегливість, віру у власні сили.

Нормальний рівень тестостерону для чоловіків – 12-35 наномоль на літр. Найбільше гормону виробляється в період з 25 до 30 років. Далі рівень тестостерону починає знижуватися приблизно на 1-2 відсотки щороку.



З віком рівень чоловічого гормону починає знижуватися / Фото ecosh.ee

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Періодично потрібно перевіряти рівень тестостерону, щоб не пропустити момент, коли він почне знижуватися.

Найкраще почати контролювати це ще в молодому віці. Формуйте так званий "тестостероновий паспорт" – відслідковуйте зміни у своєму здоров'ї щороку.