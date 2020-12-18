Король гормонів: як тестостерон впливає на здоров'я чоловіків – пояснення лікарки
Розповідаємо, чому чоловікам час від часу потрібно здавати кров для перевірки рівня тестостерону.
Про вплив тестостерону на організм повідомляє лікарка Ілона Ханько у своєму блозі в Instagram.
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Тестостерон– це основний чоловічий статевий гормон. Виробляється в будь-якому віці, однак його кількість може змінюватися.
Високий рівень тестостерону забезпечує впевненість у собі / Фото znaj.ua
Тестостерон впливає на:
- масу тіла,
- тонус м'язів та шкіри,
- рівномірний ріст волосся за чоловічим типом: на руках, грудях, спині й підборідді,
- рівень лібідо,
- впевненість і наполегливість, віру у власні сили.
Нормальний рівень тестостерону для чоловіків – 12-35 наномоль на літр. Найбільше гормону виробляється в період з 25 до 30 років. Далі рівень тестостерону починає знижуватися приблизно на 1-2 відсотки щороку.
З віком рівень чоловічого гормону починає знижуватися / Фото ecosh.ee
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Періодично потрібно перевіряти рівень тестостерону, щоб не пропустити момент, коли він почне знижуватися.
Найкраще почати контролювати це ще в молодому віці. Формуйте так званий "тестостероновий паспорт" – відслідковуйте зміни у своєму здоров'ї щороку.
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