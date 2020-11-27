Термобелье – отличный вариант нижней одежды для зимних прогулок, спорта, работы на открытом воздухе или в холодном помещении. Без него не обойтись в походе во все времена года. Рассказываем, какие бывают виды термобелья и для чего они служат.

Как разобраться в видах термобелья, рассказывает Active 24 .

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Чтобы выбрать правильное термобелье, нужно понимать его предназначение / Фото expertcen

Стандартный набор термобелья – это водолазка с длинным рукавом и лосины . Синтетические варианты летнего термобелья также могут состоять из шорт и футболки Чем отличаются между собой различные типы этой одежды?

Материалы

Натуральные

Такое термобелье предназначено для сохранения тепла . Прекрасно подойдет для долгих прогулок на холоде, а также сна в походе. Также его рекомендуют людям, которые работают на морозе , но не слишком активно.



Натуральное термобелье предназначено для сохранения тепла / Фото anamel.com.ua

Термобелье из натуральных тканей плохо выводит влагу , поэтому не подходит для тренировок и походов со значительной физической нагрузкой.

Его изготавливают из хлопка или шерсти .

Синтетическое

Такое термобелье предназначено для отвода влаги . Его рекомендуют использовать спортсменам, а также во время активной части походов в любое время года.

Синтетическое термобелье не вызывает аллергию (в отличие от шерстяного). Однако его некомфортно носить все время. У людей с чувствительной кожей может возникнуть сухость и дискомфорт.

Смешанное

Сегодня существует термобелье из смешанных материалов . Оно менее технологично, чем чисто синтетические варианты. Поэтому такая одежда подходит для умеренных нагрузок .



Термобелье из синтетических материалов имеет очень технологичный вид / Фото vash.market

Виды нагрузок

Термобелье, независимо от материала, разделяют на такое , которое предназначено:

для нагрузок высокой интенсивности,

для средних нагрузок,

для нагрузок с низкой интенсивностью.

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Классификация по толщине

Ультралегкое термобелье

Предназначено для летних походов, значительных физических нагрузок . Оно не перегревает тело, а только интенсивно выводит влагу.



Существует термобелье различной толщины / Фото vash.market

Белье средней толщины

Предназначено для повседневного использования . Поможет согреть тело и вывести влагу во время активных прогулок и спорта.

Толстое термобелье