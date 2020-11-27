Актуально зимой: какие бывают виды термобелья и для чего оно необходимо
Термобелье – отличный вариант нижней одежды для зимних прогулок, спорта, работы на открытом воздухе или в холодном помещении. Без него не обойтись в походе во все времена года. Рассказываем, какие бывают виды термобелья и для чего они служат.
Как разобраться в видах термобелья, рассказывает Active 24.
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Чтобы выбрать правильное термобелье, нужно понимать его предназначение / Фото expertcen
Стандартный набор термобелья – это водолазка с длинным рукавом и лосины. Синтетические варианты летнего термобелья также могут состоять из шорт и футболки Чем отличаются между собой различные типы этой одежды?
Материалы
Натуральные
Такое термобелье предназначено для сохранения тепла. Прекрасно подойдет для долгих прогулок на холоде, а также сна в походе. Также его рекомендуют людям, которые работают на морозе, но не слишком активно.
Натуральное термобелье предназначено для сохранения тепла / Фото anamel.com.ua
Термобелье из натуральных тканей плохо выводит влагу, поэтому не подходит для тренировок и походов со значительной физической нагрузкой.
Его изготавливают из хлопка или шерсти.
Синтетическое
Такое термобелье предназначено для отвода влаги. Его рекомендуют использовать спортсменам, а также во время активной части походов в любое время года.
Синтетическое термобелье не вызывает аллергию (в отличие от шерстяного). Однако его некомфортно носить все время. У людей с чувствительной кожей может возникнуть сухость и дискомфорт.
Смешанное
Сегодня существует термобелье из смешанных материалов. Оно менее технологично, чем чисто синтетические варианты. Поэтому такая одежда подходит для умеренных нагрузок.
Термобелье из синтетических материалов имеет очень технологичный вид / Фото vash.market
Виды нагрузок
Термобелье, независимо от материала, разделяют на такое, которое предназначено:
- для нагрузок высокой интенсивности,
- для средних нагрузок,
- для нагрузок с низкой интенсивностью.
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Классификация по толщине
Ультралегкое термобелье
Предназначено для летних походов, значительных физических нагрузок. Оно не перегревает тело, а только интенсивно выводит влагу.
Существует термобелье различной толщины / Фото vash.market
Белье средней толщины
Предназначено для повседневного использования. Поможет согреть тело и вывести влагу во время активных прогулок и спорта.
Толстое термобелье
Предназначено для эффективного согревания тела при низких температурах.
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