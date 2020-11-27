Термобілизна – чудовий варіант спіднього одягу для зимових прогулянок, спорту, роботи на свіжому повітрі чи у холодному приміщенні. Без неї не обійтися в поході у всі пори року. Розповідаємо, які бувають види термобілизни й для чого вона слугує.

Як розібратися у видах термобілизни, розповідає Active 24.

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Щоб обрати правильну термобілизну, потрібно розуміти її призначення / Фото expertcen

Стандартний набір термобілизни – це водолазка з довгим рукавом і лосини. Синтетичні варіанти літньої термобілизни також можуть складатися з шортів і футболки. Чим відрізняються між собою різні типи цього одягу?

Матеріали

Натуральні

Така термобілизна призначена для збереження тепла. Чудово підійде для довгих прогулянок на холоді, а також сну в поході. Її рекомендують людям, які працюють на морозі, але не надто активно.



Натуральна термобілизна призначена для зберігання тепла / Фото anamel.com.ua

Термобілизна з натуральних тканин погано виводить вологу, тому не підходить для тренувань і походів зі значним фізичним навантаженням.

Її виготовляють з бавовни або шерсті.

Синтетичні

Така термобілизна призначена для відведення вологи. Її рекомендують використовувати спортсменам, а також під час активної частини походів в будь-яку пору року.

Синтетична термобілизна не викликає алергію (на відміну від шерстяної). Однак її некомфортно носити увесь час. У людей з чутливою шкірою може виникнути сухість і дискомфорт.

Змішані

Сьогодні існує термобілизна зі змішаних матеріалів. Вона є менш технологічною, ніж суто синтетичні варіанти. Тому такий одяг підходить для помірних навантажень.



Термобілизна з синтетичних матеріалів має дуже технологічний вигляд / Фото vash.market

Види навантажень

Термобілизну, незалежно від матеріалу, поділяють на таку, що призначена:

для навантажень високої інтенсивності,

для середніх навантажень,

для навантажень з низькою інтенсивністю.

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Класифікація за товщиною

Ультралегка термобілизна

Призначена для літніх походів, значних фізичних навантажень. Вона не перегріває тіло, а тільки інтенсивно виводить вологу.



Існує термобілизна різної товщини / Фото vash.market

Білизна середньої товщини

Призначення для повсякденного використання. Допоможе зігріти тіло й вивести вологу під час активних прогулянок і спорту.

Товста білизна

Призначена для ефективного зігрівання тіла за низьких температур.