Як розібратися зі своєю мотивацією і почати тренуватися регулярно. А також, як перестати знущатися зі свого організму, забути про муки совісті та отримувати радість від тренування – читайте у нашому матеріалі.

Про те, як мотивувати себе займатися спортом регулярно, повідомляє Active 24.

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Чимало людей починали тренуватися "з понеділка". Найчастіше такої мотивації вистачало на кілька днів. Особливо стійкі трималися два тижні, або й місяць.



Для бігу потрібно мати мотивацію / Фото vbetnews

А потім знаходили причини: погане самопочуття, погода погіршилася, багато роботи. І спорт поступово відходив на задній план. Спершу пропускали одне тренування, потім ще кілька. А згодом зовсім переставали тренуватися.

Як мотивувати себе бігати?

Знайдіть тренера

Відповідальність перед іншою людиною змусить вас вставати з ліжка й виходити на пробіжку. Тренер допоможе скласти правильну програму для новачків.



Заняття з тренером ефективніші за самостійні / Фото traingain.org

Головне – регулярні пробіжки. Не старайтеся виснажувати себе на кожному тренуванні. Краще щодня бігати по кілька кілометрів, ніж намагатися у вихідний здолати цілий марафон, та ще й без підготовки.

Подумайте над мотивацією

Якщо ви кожного дня плануєте вийти на пробіжку з думками про те, що бігати – це модно, краще не мучити себе.

Справжня мотивація до бігу – це те, що змушує спортсменів вставати, коли ще темно, бігати в дощ і сніг. Якщо у вас немає такої мотивації – можливо, вам не потрібно бігати? Оберіть інший вид спорту, що вам імпонує.

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Придбайте хороше взуття

Бігати в неякісних кросівках – неприємно й боляче. Крім того, це небезпечно для м'язів та суглобів. Натомість пара хороших кросівок буде мотивувати взути їх та насолодитися бігом.



Для бігу потрібне хороше взуття / Фото Passion

Знайдіть правильний час

Якщо у вас ненормований робочий день, купа проблем в сім’ї та на роботі, а ви вирішили "добити" себе бігом – нічого не вийде. Біг, як і інші заняття спортом, приємний тоді, коли ви маєте надлишок енергії та вільний час, щоб не поспішати й насолоджуватися.

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Тому спершу розберіться з проблемами, дайте собі добряче відпочити й полінуватися – тоді ви точно не закинете тренування.