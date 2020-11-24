Как разобраться со своей мотивацией и начать тренироваться регулярно. А так же как перестать издеваться над своим организмом, забыть о муках совести и получать радость от тренировки – читайте в нашем материале.

О том, как мотивировать себя заниматься спортом регулярно, сообщает Active 24.

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Многие начинали тренироваться "с понедельника" . Чаще всего такой мотивации хватало на несколько дней . Особенно устойчивые держались две недели или месяц.



Для бега нужно иметь мотивацию / Фото vbetnews

А потом находили причины : плохое самочувствие, погода ухудшилась, много работы. И спорт постепенно отходил на задний план . Сначала пропускали одну тренировку, потом еще несколько. А потом совсем переставали тренироваться .

Как мотивировать себя бегать?

Найдите тренера

Ответственность перед другим человеком заставит вас вставать с постели и выходить на пробежку . Тренер поможет составить правильную программу для новичков.



Занятия с тренером эффективнее, чем самостоятельные / Фото traingain.org

Главное – регулярные пробежки . Не усердствуйте, изнуряя себя на каждой тренировке . Лучше каждый день бегать по несколько километров , чем пытаться в выходной преодолеть целый марафон, да еще и без подготовки.

Подумайте над мотивацией

Если вы каждый день планируете выйти на пробежку с мыслями о том, что бегать – это модно , лучше не мучить себя.

Настоящая мотивация к бегу – это то, что заставляет спортсменов вставать, когда еще темно, бегать в дождь и снег . Если у вас нет такой мотивации – возможно, вам не нужно бегать ? Выберите другой вид спорта, который вам импонирует.

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Приобретите хорошую обувь

Бегать в некачественных кроссовках – неприятно и больно. Кроме того, это опасно для мышц и суставов . Зато пара хороших кроссовок будет мотивировать обуть их и насладиться бегом .



Для бега нужна хорошая обувь / Фото Passion

Найдите правильное время

Если у вас ненормированный рабочий день, куча проблем в семье и на работе , а вы решили "добить" себя бегом – ничего не получится. Бег, как и другие занятия спортом, приятен тогда, когда у вас есть избыток энергии и свободное время , чтобы не спешить и наслаждаться.

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