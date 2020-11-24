Как начать бегать и не бросить через месяц
Как разобраться со своей мотивацией и начать тренироваться регулярно. А так же как перестать издеваться над своим организмом, забыть о муках совести и получать радость от тренировки – читайте в нашем материале.
О том, как мотивировать себя заниматься спортом регулярно, сообщает Active 24.
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Многие начинали тренироваться "с понедельника". Чаще всего такой мотивации хватало на несколько дней. Особенно устойчивые держались две недели или месяц.
Для бега нужно иметь мотивацию / Фото vbetnews
А потом находили причины: плохое самочувствие, погода ухудшилась, много работы. И спорт постепенно отходил на задний план. Сначала пропускали одну тренировку, потом еще несколько. А потом совсем переставали тренироваться.
Как мотивировать себя бегать?
Найдите тренера
Ответственность перед другим человеком заставит вас вставать с постели и выходить на пробежку. Тренер поможет составить правильную программу для новичков.
Занятия с тренером эффективнее, чем самостоятельные / Фото traingain.org
Главное – регулярные пробежки. Не усердствуйте, изнуряя себя на каждой тренировке. Лучше каждый день бегать по несколько километров, чем пытаться в выходной преодолеть целый марафон, да еще и без подготовки.
Подумайте над мотивацией
Если вы каждый день планируете выйти на пробежку с мыслями о том, что бегать – это модно, лучше не мучить себя.
Настоящая мотивация к бегу – это то, что заставляет спортсменов вставать, когда еще темно, бегать в дождь и снег. Если у вас нет такой мотивации – возможно, вам не нужно бегать? Выберите другой вид спорта, который вам импонирует.
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Приобретите хорошую обувь
Бегать в некачественных кроссовках – неприятно и больно. Кроме того, это опасно для мышц и суставов. Зато пара хороших кроссовок будет мотивировать обуть их и насладиться бегом.
Для бега нужна хорошая обувь / Фото Passion
Найдите правильное время
Если у вас ненормированный рабочий день, куча проблем в семье и на работе, а вы решили "добить" себя бегом – ничего не получится. Бег, как и другие занятия спортом, приятен тогда, когда у вас есть избыток энергии и свободное время, чтобы не спешить и наслаждаться.
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Поэтому сначала разберитесь с проблемами, дайте себе хорошенько отдохнуть и полениться – тогда вы точно не забросите тренировки.
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