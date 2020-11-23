Хочу в поход, но боюсь: что делать туристам-новичкам
Часто люди, которые никогда не были в походе, имеют разные страхи и предубеждения про этот вид отдыха. Действительно ли все так страшно, читайте в нашем материале.
Популярные мифы о походах в горы развенчивает ресурс Sport-marafon.
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Я боюсь высоты
Говорят туристы-новички и представляют себе, как они идут по узкой тропинке над пропастью. Обычно простые походы происходят совсем не так.
Простые походы достаточно безопасны / Фото travel.tochka.net
Вы будете идти пологой дорогой и смотреть в основном вверх. На простых маршрутах вокруг не будет пропастей или отвесных скал.
Походы – это для спортсменов
Действительно, новичкам в горах трудно. Но спортсменам, которые занимаются силовыми видами спорта, совсем не легче. Поэтому, чтобы подготовиться к походу, выбирайте кардиотренировки.
Выбирайте надежную компанию для похода / Фото 1obl
В горах очень опасно
Действительно, чем дальше от цивилизации – тем больше надежды надо возлагать на свои силы.
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Существуют правила безопасного похода:
- иметь исключительно надежное снаряжение,
- не ходить в горы с кем попало,
- не ходить в горы неподготовленным.
Для похода важно иметь хорошее снаряжение / Фото karpaty.in.ua
Для начала выбирайте простые маршруты и всегда идите с опытным проводником.
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