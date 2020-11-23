Часто люди, которые никогда не были в походе, имеют разные страхи и предубеждения про этот вид отдыха. Действительно ли все так страшно, читайте в нашем материале.

Популярные мифы о походах в горы развенчивает ресурс Sport-marafon .

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Я боюсь высоты

Говорят туристы-новички и представляют себе, как они идут по узкой тропинке над пропастью . Обычно простые походы происходят совсем не так.



Простые походы достаточно безопасны / Фото travel.tochka.net

Вы будете идти пологой дорогой и смотреть в основном вверх . На простых маршрутах вокруг не будет пропастей или отвесных скал.

Походы – это для спортсменов

Действительно, новичкам в горах трудно . Но спортсменам, которые занимаются силовыми видами спорта , совсем не легче. Поэтому, чтобы подготовиться к походу, выбирайте кардиотренировки .



Выбирайте надежную компанию для похода / Фото 1obl

В горах очень опасно

Действительно, чем дальше от цивилизации – тем больше надежды надо возлагать на свои силы .

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Существуют правила безопасного похода:

иметь исключительно надежное снаряжение,

не ходить в горы с кем попало,

не ходить в горы неподготовленным.



Для похода важно иметь хорошее снаряжение / Фото karpaty.in.ua