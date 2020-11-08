Об особенностях физической подготовки к походам в горы рассказывает Active 24 .

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Существуют маршруты с большими перепадами высот / фото marshrut-club.com

Перед походом важно продумать много разных факторов.

Длина маршрута

Нужно знать, сколько дней продлится поход. От этого зависит вес рюкзака, который придется нести за спиной. Также серьезным фактором является скорость , с которой вы будете идти.

Новичкам лучше ходить в походы с умеренной или медленной скоростью передвижения. Если же пойти с профессионалами, которые будут буквально "бежать" горными тропами, существует риск переутомиться.

Переутомление может привести к травмам или к тому, что вы не сможете продолжать маршрут. Поэтому выбирайте группы, которые будут двигаться с соответствующей скоростью.



Перед походом нужно позаботиться о соответствующем снаряжении / Фото bodo.ua

Перепады высоты

Чем больше подъемов и спусков вам придется преодолевать, тем сложнее проходить маршрут. От этого зависит скорость передвижения. Для первых походов лучше выбирать такие, в которых нет большого количества спусков и подъемов .

То есть лучше идти в маршрут на одну вершину, чем пытаться подняться на несколько вершин в течение короткого периода времени.

Время года и погодные условия

Лучше идти в свой первый туристический поход весной или осенью . В это время погода благоприятная: не слишком жарко, или же наоборот, нет снега.

Помните, какой бы замечательной ни была погода на старте, в горах она быстро меняется . Поэтому с вами всегда должен быть трехслойный комплект одежды: термобельё, утеплитель и защитный слой .



В горах вам нужно всегда иметь дополнительную одежду / Фото fineworld.info

Термобельё отводит влагу от тела. Утеплителем служит флисовая одежда и пуховые куртки – они согревают и берегут от ветра. А последний слой – куртка и штаны, которые не промокают. Также в горы рекомендуют всегда брать с собой шапку и перчатки – даже летом.

Кроме того, при себе нужно иметь защиту от солнца : крем, очки, бандану на голову.



Идите в поход только в проверенной обуви / Фото Unsplash

Позаботьтесь о крепкой трекинговой обуви . Ни в коем случае надевайте в поход новые ботинки – обязательно расходите в течение длительного времени. Это поможет избежать натирания ног. Обувь – это едва ли не главная ценность в походе, поэтому подходите к ее выбору тщательно.

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Как подготовиться к первому походу в горы

Физическая подготовка к пешему походу включает различные виды нагрузок . Это и кардио, и силовые упражнения.

Бег



Бег является лучшей подготовкой к походу / Фото Triskirun

Начинайте бегать минимум за месяц перед походом в горы. Если вы никогда не бегали, первые расстояния будут небольшими – вряд ли вы сможете пробежать больше, чем 1-2 километра. Увеличивайте расстояние, которое пробегаете, через две недели после начала тренировок.

Попробуйте бегать не только на плоской поверхности, но и на склонах, в оврагах и тому подобное. Готовьтесь к перепаду высот, что ждет вас в горах.

Упражнения для укрепления мышц ног



Приседания полезны для всех / Фото Cocoyoyo

Обязательно выполняйте приседания . Заботьтесь о том, чтобы ваше тело, ноги и бедра находились в правильном положении во время приседаний.

Сюда можно добавить также приседания на одной ноге, бег по лестнице вверх и вниз , а также выпады.

Подготовьте спину

Обязательно делайте растяжку и нагружайте мышцы спины . Вам придется нести тяжелый рюкзак, следовательно, постарайтесь подготовить свою спину к этому.

Подтягивание

В простом походе подтягивание вам не понадобится, а вот на сложных маршрутах по скалам умение подтягиваться может очень помочь. Поэтому начинайте тренироваться уже – ведь вам точно понравится ходить в походы.



Вас понравится ходить в походы / Фото Unsplash