Фізична підготовка до першого походу дуже важлива. Якщо ви ніколи не бували у горах та не займалися спортом – читайте наші рекомендації.

Про особливості фізичної підготовки до походів у гори розповідає Active 24.

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Існують маршрути з великими перепадами висот / Фото marshrut-club.com

Перед походом важливо продумати багато різних факторів.

Довжина маршруту

Потрібно знати, скільки днів триватиме похід. Від цього залежить вага рюкзака, який доведеться нести за спиною. Також серйозним фактором є швидкість, з якою ви будете йти.

Новачкам краще ходити в походи з помірною або повільною швидкістю пересування. Якщо ж піти з професіоналами, які будуть буквально "бігти" гірськими стежками, існує ризик перевтомитися.

Перевтома може призвести до травм, або до того, що ви не зможете продовжувати маршрут. Тому обирайте групи, що рухатимуться з відповідною швидкістю.



Перед походом потрібно подбати по відповідне спорядження / Фото bodo.ua

Перепади висоти

Чим більше підйомів та спусків вам доведеться долати, тим складніше проходити маршрут. Від цього залежить швидкість пересування. Для перших походів краще обирати такі, у яких немає великої кількості спусків та підйомів.

Тобто ліпше йти в маршрут на одну вершину, аніж намагатися піднятися на кілька вершин протягом короткого періоду часу.

Пора року і погодні умови

Найкраще йти у свій перший туристичний похід навесні або восени. У цей час погода сприятлива: не надто спекотно, або ж навпаки, немає снігу.

Пам'ятайте, якою б чудовою не була погода на старті, у горах вона швидко змінюється. Тому з вами завжди має бути тришаровий комплект одягу: термобілизна, утеплювач і захисний шар.



У горах вам потрібно завжди мати додатковий одяг / Фото fineworld.info

Термобілизна відводить вологу від тіла. Утеплювачем служить флісовий одяг і пухові куртки – вони зігрівають і бережуть від вітру. А останній шар – куртка і штани, що не промокають. Також в гори рекомендують завжди брати з собою шапку і рукавички – навіть влітку.

Окрім того, при собі потрібно мати захист від сонця: крем, окуляри, бандану на голову.



Йдіть у похід тільки у перевіреному взутті / Фото Unsplash

Подбайте про міцне трекінгове взуття. У жодному разі не вдягайте в похід нові черевики – обов'язково розходіть їх протягом тривалого часу. Це допоможе уникнути натирання ніг. Взуття – чи не головна цінність у поході, тому підходьте до його вибору ретельно.

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Як підготуватися до першого походу в гори

Фізична підготовка до пішого походу включає різні види навантажень. Це й кардіо, і силові вправи.

Біг



Біг є найкращою підготовкою до походу / Фото Triskirun

Починайте бігати щонайменше за місяць перед походом в гори. Якщо ви ніколи не бігали, перші відстані будуть невеликими – навряд чи ви зможете пробігти більше ніж 1-2 кілометри. Збільшуйте відстань, яку пробігаєте, через два тижні після початку тренувань.

Спробуйте бігати не тільки на пласкій поверхні, а й на схилах, у ярах тощо. Готуйтеся до перепаду висот, що чекає на вас в горах.

Вправи для укріплення м'язів ніг



Присідання корисні для всіх / Фото Cocoyoyo

Обов'язково виконуйте присідання. Дбайте про те, щоб ваше тіло, ноги й стегна перебували у правильному положенні під час присідань.

Сюди можна додати також присідання на одній нозі, біг сходами вгору і вниз, а також випади.

Підготуйте спину

Обов'язково робіть розтяжку і навантажуйте м'язи спини. Вам доведеться нести важкий рюкзак, отже, постарайтеся підготувати свою спину до цього.

Підтягування

У простому поході підтягування вам не знадобиться, а ось на складніших маршрутах по скелях вміння підтягуватися може дуже допомогти. Тому починайте тренуватися вже – адже вам точно сподобається ходити у походи.



Вас сподобається ходити у походи / Фото Unsplash

Фізична підготовка до походу – це дуже важливо, але навіть якщо ви не встигли її пройти – не впадайте у відчай. Добре виспіться, не вживайте алкоголю й не куріть якомога довше перед походом, беріть у дорогу хороший настрій – і вам усе вдасться.