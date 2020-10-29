Якщо ви тільки плануєте почати займатися пішим туризмом, у вас можуть виникнути труднощі у виборі спорядження. Як одягнутися так, щоб перший туристичний досвід не став неприємним – читайте у нашому матеріалі.

Що одягнути, щоб провести цілий день у горах комфортно, розповідає Active 24.

За темою: Йдемо в гори: чому без хорошого взуття не обійтися і як його обрати

Існує залізне правило для кожного туриста: одяг має бути тришаровим.

Перший шар відводить вологу



Навіть у теплий день погода може зіпсуватися / Фото blog.decathlon

При поході в гори наше тіло посилено пітніє, відповідно, одяг стає мокрим. Це небезпечно, адже сильний вітер і низька температура можуть призвести до того, що турист переохолодиться і захворіє.

Тому першим шаром завжди має бути термобілизна. Існує два типи термобілизни: синтетична і шерстяна. Синтетична чудово відводить вологу, а шерстяна зігріває тіло.

Для ніг теж є спеціальні термолосини, які радять одягати у кожен похід.

Другий шар зігріває



Без флісового одягу не обходиться жоден похід / Фото sport-marafon

Щоб створити цей шар, вам знадобиться флісова кофта і пухова куртка. Їх ви зможете одягати по черзі або разом, коли буде холодно й вітряно.

Переважну більшість шляху в горах у весняно-літній сезон туристи долають саме у флісовому одязі. Фліс додатково відводить вологу і добре зігріває.

Окрім того, флісовий одяг чудово "продувається" – ваше тіло не перегрівається і залишається в хорошій формі при фізичних навантаженнях.

На ноги у цьому шарі одягають трекінгові штани – у них долають переважну частину шляху. Трекінгові штани швидко сохнуть і пропускають повітря.

Третій шар – захищає



У похід потрібно брати перевірені речі / Фото sport-marafon

Для нього доведеться придбати мембранну куртку і дощовик.

У горах дощ – поширене явище. Зазвичай він починається несподівано. Також може налетіти сильний вітер.

Щоб не замерзнути та не змокнути, використовують мембранну куртку. Вона не пропускає краплі дощу і захищає від вітру.

Цікаво: Піший туризм: особливості та нюанси



Дощовик повинен захищати рюкзак / Фото decathlon.ua

Однак сильний дощ загрожує промочити навіть таку куртку, тому потрібно мати в запасі дощовик. Для гір не підходять стандартні моделі з тонкого пластику – їх швидко зриває вітер. Потрібно підібрати тканинну модель, що захистить вас і ваш рюкзак.

При несприятливій погоді на ноги одягають штани-самоскиди з тканини, що не промокає.