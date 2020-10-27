Піший туризм – один з найпізнавальніших і найцікавіших видів туризму. Він дозволяє активно відпочити, насолодитися свіжим повітрям і найпрекраснішими куточками природи.

У чому особливості пішого туризму, і що знадобиться для походу, розповідає Active 24.

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Піший туризм Активний вид відпочинку, який передбачає пересування по місцевості різної складності. Це ліси, гори, поля та ін.

З чого почати

Піший туризм – активний і дуже непростий відпочинок. Тим, хто бажає ним зайнятися, слід добре підготуватися. Людина повинна бути здоровою і в хорошій фізичній формі. Також туристу знадобиться обладнання та екіпіровка. Вона підбирається залежно від мети, тривалості та сезону походу.

Піший туризм дозволяє вивчати природу, насолоджуватися чудовими краєвидами, при цьому отримувати не лише задоволення, а й фізичну користь.

Турист повинен бути в хорошій фізичній формі​ / Фото notablelife

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Найнеобхідніші предмети для туриста

Рюкзак

GPS-навігатор або компас

Спальний мішок

Намет

Казанок

Аптечка першої допомоги

Ліхтарик

Сірники або запальничка

Ніж

Засоби від комах

Сонцезахисні окуляри

Засоби гігієни

Продукти харчування

Вода

Важливо розуміти, що список засобів залежить від конкретного походу, і може бути розширений.

Туристу також знадобиться зручний одяг (штани, футболка, куртка, термобілизна – перелік залежить від пори року і погодних умов).​

Туристи повинні дотримуватися запобіжних заходів / Фото xt

У поході може трапитися різне, тому важливо об'єктивно оцінювати свою фізичну підготовку, вибирати знайомі маршрути і дотримуватися правил безпеки.