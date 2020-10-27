Пеший туризм – один из самых познавательных и интересных видов туризма. Он позволяет активно отдохнуть, насладиться свежим воздухом и самыми прекрасными уголками природы.

В чем особенности пешего туризма, и что понадобится для похода, рассказывает Active 24.

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Пеший туризм Активный вид отдыха, который предусматривает передвижение по местности различной сложности. Это леса, горы, поля и др.

С чего начать

Пеший туризм – активный и очень непростой отдых. Желающим им заняться, следует хорошо подготовиться. Человек должен быть здоровым и в хорошей физической форме. Также туристу понадобится оборудование и экипировка. Она подбирается в зависимости от цели, продолжительности и сезона похода.

Пеший туризм позволяет изучать природу, наслаждаться прекрасными видами, при этом получать не только удовольствие, но и физическую пользу.

Турист должен быть в хорошей физической форме / Фото notablelife

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Самые необходимые предметы для туриста

Рюкзак

GPS-навигатор или компас

Спальный мешок

Палатка

Котелок

Аптечка первой помощи

Фонарик

Спички или зажигалка

Нож

Средства от насекомых

Солнцезащитные очки

Средства гигиены

Продукты питания

Вода

Важно понимать, что список средств зависит от конкретного похода, и может быть расширен.

Туристу также понадобится удобная одежда (штаны, футболка, куртка, термобелье – перечень зависит от времени года и погодных условий).

Туристы должны соблюдать меры предосторожности / Фото xt

В походе может случиться разное, поэтому важно объективно оценивать свою физическую подготовку, выбирать знакомые маршруты и придерживаться правил безопасности.