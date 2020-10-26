Одне з головних правил комфортного туризму полягає в тому, що про взуття потрібно подбати заздалегідь. Без надійного захисту ніг неможливо повноцінно насолоджуватися відпочинком на природі.

Для тих, хто тільки планує розпочати походи в гори, буває досить складно розібратися у видах туристичного взуття. Що потрібно взувати у трекінгову мандрівку – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Сандалі

Незамінний варіант в будь-якому поході у теплу пору року. Туристам рекомендують завжди мати сандалі як варіант змінного взуття.



Варіант, що максимально захищає ноги / Фото farpost

Навіть якщо цілий день пересуваєтеся в більш закритому взутті, сандалі можна одягнути ввечері в таборі, або йти в них просту частину шляху – наприклад, коли йдете стежкою по гірському хребту.

Чимало мандрівників беруть сандалі у високогірні походи і йдуть в них на низьких висотах, де зазвичай тепло й світить сонце.

Сьогодні існує чималий вибір ультралегких моделей, що легко миються.

Кросівки



У кросівках зручно долати великі відстані / Фото turclub-pik

Трекінгові кросівки зазвичай використовують в простих походах, з невеликими перепадами висот. Вони досить енергоефективні й зручні, у них комфортно гуляти цілий день.

Кросівки для гір зазвичай мають посилену підошву, що запобігає ковзанню. Однак пам'ятайте, що кросівки не фіксують гомілку, а це може призвести до травм. Тому для серйозних походів з важким рюкзаком трекінгові кросівки не підходять.

Трекінгові черевики



Можна вибрати стильні моделі трекінгових черевиків / Фото Novasport

Однією з характерних рис трекінгових черевиків є міцна підошва. Вона повинна бути достатньо надійною, що захищати стопу від великих і малих камінців, що несподівано можуть потрапити під ногу на гірських стежках.

При виборі черевиків пам'ятайте, що вам доведеться дертися вгору й спускатися стрімкими схилами – взуття повинно сидіти на нозі ідеально. Краще не купуйте не надто зручні черевики з думками про те, що їх можна "розходити" чи "розтягнути".

Залізне правило будь-якого туриста: не взувати нові черевики в серйозний похід. Спершу їх треба добряче випробувати на рівнині, дати ногам звикнути, а взуттю – набути анатомічної форми.

Трекінгові черевики ділять на кілька підвидів.

Взуття класу Outdoor



Такі черевики легкі й зручні / Фото artstep.com.ua

Підходить для легких трекінгів. Його можна використовувати й в умовах міста. Таке взуття не дасть вашим ногам змокнути, добре "дихає" і злегка фіксує ступню.

Це хороший варіант для походу у весняні чи літні гори – наприклад, Карпати.

Гірські черевики



Варіант класичних високих черевиків / Фото estafeta.com.ua

Варіант, що добре фіксує гомілку і зменшує ризик травм. Такі черевики мають міцну підошву й підійдуть для маршрутів середньої складності. Їх рекомендують носити до висоти 6 000 метрів.

Також без гірських черевиків не обійтися в зимових походах.

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Високогірні черевики



Такі черевики підходять для альпінізму / Фото vezdehod-tour

Найдорожчий і найважчий варіант. Такі черевики використовуються не тільки в гірських походах, а й в альпінізмі. До них можна чіпляти спеціальні металеві "кішки" – засоби, що дозволяють ходити по снігу й льодові.

Якщо не плануєте високогірних сходжень, зупиніться на варіанті черевиків класу Outdoor або гірських моделях.

Насамкінець, запам'ятайте пораду досвідчених туристів: якщо взуття промокло в поході, краще не сушити його біля вогнища. Відкритий вогонь може деформувати й пошкодити ваші черевики. Ліпше йти в мокрому взутті, аніж у тому, що натирає і викликає дискомфорт.