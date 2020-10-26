Одно из главных правил комфортного туризма заключается в том, что об обуви нужно позаботиться заранее. Без надежной защиты ног невозможно полноценно наслаждаться отдыхом на природе.

Для тех, кто только планирует начать походы в горы, бывает достаточно сложно разобраться в видах туристической обуви. Что нужно обувать в треккинговое путешествие – читайте в материале 24 канала .

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Сандалии

Незаменимый вариант в любом походе в теплое время года. Туристам рекомендуют всегда иметь сандалии как вариант сменной обуви .



Вариант, который максимально защищает ноги / Фото farpost

Даже если целый день передвигаетесь в более закрытой обуви, сандалии можно надеть вечером в лагере, или идти в них простую часть пути – например, когда идете тропинкой по горному хребту.

Немало путешественников берут сандалии в высокогорные походы и идут у них на низких высотах, где обычно тепло и светит солнце.

Сегодня существует большой выбор ультралегких моделей , которые легко моются.

Кроссовки



В кроссовках удобно преодолевать большие расстояния / Фото turclub-pik

Трекинговые кроссовки обычно используют в простых походах , с небольшими перепадами высот. Они достаточно энергоэффективные и удобные, в них комфортно гулять целый день.

Кроссовки для гор обычно имеют усиленную подошву, которая предотвращает скольжение. Однако помните, что кроссовки не фиксируют голеностоп, а это может привести к травмам . Поэтому для серьезных походов с тяжелым рюкзаком трекинговые кроссовки не подходят.

Трекинговые ботинки



Можно выбрать довольно стильные модели треккинговых ботинок / Фото Novasport

Одной из характерных черт треккинговых ботинок является прочная подошва . Она должна быть достаточно надежной, что защищать стопу от больших и малых камней, которые неожиданно могут попасть под ногу на горных тропах.

При выборе ботинок помните, что вам придется карабкаться вверх и спускаться по крутым склонам – обувь должна сидеть на ноге идеально. Лучше не покупайте не слишком удобные ботинки с мыслями о том, что их можно "расходить" или "растянуть".

Железное правило любого туриста: не надевать новые ботинки в серьезный поход . Сначала их надо хорошенько испытать на равнине, дать ногам привыкнуть, а обуви – приобрести анатомическую форму .

Трекинговые ботинки делят на несколько подвидов .

Обувь класса Outdoor



Такие ботинки легкие и удобные / Фото artstep.com.ua

Подходит для легкого трекинга. Их можно использовать и в условиях города. Такая обувь не даст вашим ногам промокнуть , хорошо "дышит" и слегка фиксирует ступню.

Это хороший вариант для похода в весенние или летние горы – например, Карпаты.

Горные ботинки



Вариант классических высоких ботинок / Фото estafeta.com.ua

Вариант, который хорошо фиксирует голень и уменьшает риск травм. Такие ботинки имеют прочную подошву и подойдут для маршрутов средней сложности . Их рекомендуют носить до высоты 6000 метров.

Также без горных ботинок не обойтись в зимних походах.

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Высокогорные ботинки



Такие ботинки подходят для альпинизма / Фото vezdehod-tour

Самый дорогой и самый тяжелый вариант. Такие ботинки используются не только в горных походах, но и в альпинизме . К ним можно цеплять специальные металлические "кошки" – приспособления, позволяющие ходить по снегу и льду.

Если не планируете высокогорных восхождений, остановитесь на варианте ботинок класса Outdoor или горных моделях.

Наконец, запомните совет опытных туристов: если обувь промокла в походе, лучше не сушить ее у костра. Открытый огонь может деформировать и повредить ваши ботинки. Лучше идти в мокрой обуви, чем в той, которая натирает и вызывает дискомфорт.