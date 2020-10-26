Идем в горы: почему без хорошей обуви не обойтись и как ее выбрать
Одно из главных правил комфортного туризма заключается в том, что об обуви нужно позаботиться заранее. Без надежной защиты ног невозможно полноценно наслаждаться отдыхом на природе.
Для тех, кто только планирует начать походы в горы, бывает достаточно сложно разобраться в видах туристической обуви. Что нужно обувать в треккинговое путешествие – читайте в материале 24 канала.
По теме: Удобное путешествие: как собрать рюкзак в поход
Сандалии
Незаменимый вариант в любом походе в теплое время года. Туристам рекомендуют всегда иметь сандалии как вариант сменной обуви.
Вариант, который максимально защищает ноги / Фото farpost
Даже если целый день передвигаетесь в более закрытой обуви, сандалии можно надеть вечером в лагере, или идти в них простую часть пути – например, когда идете тропинкой по горному хребту.
Немало путешественников берут сандалии в высокогорные походы и идут у них на низких высотах, где обычно тепло и светит солнце.
Сегодня существует большой выбор ультралегких моделей, которые легко моются.
Кроссовки
В кроссовках удобно преодолевать большие расстояния / Фото turclub-pik
Трекинговые кроссовки обычно используют в простых походах, с небольшими перепадами высот. Они достаточно энергоэффективные и удобные, в них комфортно гулять целый день.
Кроссовки для гор обычно имеют усиленную подошву, которая предотвращает скольжение. Однако помните, что кроссовки не фиксируют голеностоп, а это может привести к травмам. Поэтому для серьезных походов с тяжелым рюкзаком трекинговые кроссовки не подходят.
Трекинговые ботинки
Можно выбрать довольно стильные модели треккинговых ботинок / Фото Novasport
Одной из характерных черт треккинговых ботинок является прочная подошва. Она должна быть достаточно надежной, что защищать стопу от больших и малых камней, которые неожиданно могут попасть под ногу на горных тропах.
При выборе ботинок помните, что вам придется карабкаться вверх и спускаться по крутым склонам – обувь должна сидеть на ноге идеально. Лучше не покупайте не слишком удобные ботинки с мыслями о том, что их можно "расходить" или "растянуть".
Железное правило любого туриста: не надевать новые ботинки в серьезный поход. Сначала их надо хорошенько испытать на равнине, дать ногам привыкнуть, а обуви – приобрести анатомическую форму.
Трекинговые ботинки делят на несколько подвидов.
Обувь класса Outdoor
Такие ботинки легкие и удобные / Фото artstep.com.ua
Подходит для легкого трекинга. Их можно использовать и в условиях города. Такая обувь не даст вашим ногам промокнуть, хорошо "дышит" и слегка фиксирует ступню.
Это хороший вариант для похода в весенние или летние горы – например, Карпаты.
Горные ботинки
Вариант классических высоких ботинок / Фото estafeta.com.ua
Вариант, который хорошо фиксирует голень и уменьшает риск травм. Такие ботинки имеют прочную подошву и подойдут для маршрутов средней сложности. Их рекомендуют носить до высоты 6000 метров.
Также без горных ботинок не обойтись в зимних походах.
Интересно: Украинец покорил вулкан высотой более 6000 метров на велосипеде
Высокогорные ботинки
Такие ботинки подходят для альпинизма / Фото vezdehod-tour
Самый дорогой и самый тяжелый вариант. Такие ботинки используются не только в горных походах, но и в альпинизме. К ним можно цеплять специальные металлические "кошки" – приспособления, позволяющие ходить по снегу и льду.
Если не планируете высокогорных восхождений, остановитесь на варианте ботинок класса Outdoor или горных моделях.