Советы начинающим туристам: как правильно подобрать одежду в поход
Если вы только планируете начать заниматься пешим туризмом, у вас могут возникнуть трудности в выборе снаряжения. Как одеться так, чтобы первый туристический опыт не стал неприятным – читайте в нашем материале.
Что надеть, чтобы провести целый день в горах комфортно, рассказывает Active 24.
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Существует железное правило для каждого туриста: одежда должна быть трехслойной.
Первый слой отводит влагу
Даже в теплый день погода может испортиться / Фото blog.decathlon
При походе в горы наше тело усиленно потеет, соответственно, одежда становится мокрой. Это опасно, ведь сильный ветер и низкая температура могут привести к тому, что турист переохладится и заболеет.
Поэтому первым слоем всегда должно быть термобелье. Существует два типа термобелья: синтетическое и шерстяное. Синтетическое прекрасно отводит влагу, а шерстяное согревает тело.
Для ног тоже есть специальные термолосины, которые советуют надевать в каждый поход.
Второй слой согревает
Без флисовой одежды не обходится ни один поход / Фото sport-marafon
Третий слой – защищает
В поход нужно брать проверенные вещи / Фото sport-marafon
Для него придется приобрести мембранную куртку и дождевик.
В горах дождь – распространенное явление. Обычно он начинается неожиданно. Также может налететь сильный ветер.
Чтобы не замерзнуть или не промокнуть, используют мембранную куртку. Она не пропускает капли дождя и защищает от ветра.
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Дождевик должен защищать рюкзак / Фото decathlon.ua
Однако сильный дождь грозит промочить даже такую куртку, потому нужно иметь в запасе дождевик. Для гор не подходят стандартные модели из тонкого пластика – их быстро срывает ветер. Нужно подобрать тканевую модель, которая защитит вас и ваш рюкзак.