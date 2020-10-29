Если вы только планируете начать заниматься пешим туризмом, у вас могут возникнуть трудности в выборе снаряжения. Как одеться так, чтобы первый туристический опыт не стал неприятным – читайте в нашем материале.

Что надеть, чтобы провести целый день в горах комфортно , рассказывает Active 24 .

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Существует железное правило для каждого туриста: одежда должна быть трехслойной .

Первый слой отводит влагу



Даже в теплый день погода может испортиться / Фото blog.decathlon

При походе в горы наше тело усиленно потеет, соответственно, одежда становится мокрой. Это опасно, ведь сильный ветер и низкая температура могут привести к тому, что турист переохладится и заболеет .

Поэтому первым слоем всегда должно быть термобелье . Существует два типа термобелья: синтетическое и шерстяное. Синтетическое прекрасно отводит влагу, а шерстяное согревает тело.

Для ног тоже есть специальные термолосины , которые советуют надевать в каждый поход.

Второй слой согревает



Без флисовой одежды не обходится ни один поход / Фото sport-marafon

Чтобы создать этот слой, вам понадобится флисовая кофта и пуховая куртка. Их вы сможете надевать по очереди или вместе, когда будет холодно и ветрено.

Подавляющее большинство пути в горах в весенне-летний сезон туристы преодолевают именно в флисовой одежде. Флис дополнительно отводит влагу и хорошо согревает. Кроме того, флисовая одежда прекрасно "продувается" – ваше тело не перегревается и остается в хорошей форме при физических нагрузках.

На ноги в этом слое надевают трекинговые штаны – в них преодолевают большую часть пути. Трекинговые штаны быстро сохнут и пропускают воздух.

Третий слой – защищает



В поход нужно брать проверенные вещи / Фото sport-marafon

Для него придется приобрести мембранную куртку и дождевик.

В горах дождь – распространенное явление. Обычно он начинается неожиданно . Также может налететь сильный ветер.

Чтобы не замерзнуть или не промокнуть, используют мембранную куртку. Она не пропускает капли дождя и защищает от ветра.

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Дождевик должен защищать рюкзак / Фото decathlon.ua

Однако сильный дождь грозит промочить даже такую куртку, потому нужно иметь в запасе дождевик . Для гор не подходят стандартные модели из тонкого пластика – их быстро срывает ветер. Нужно подобрать тканевую модель, которая защитит вас и ваш рюкзак .