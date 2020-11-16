Путешествия по Украине: куда пойти в поход без гор – 3 неожиданных маршрута
Мы привыкли считать, что ходить в походы можно только в горы. Однако в Украине существует немало интересных пешеходных маршрутов на равнинах. Куда отправиться в поход выходного дня: читайте в нашем материале.
Про варианты маршрутов в равнинной части Украины сообщает Active 24.
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Алешковские пески
Алешковские пески называют украинской пустыней / Фото Pinterest
Это украинская пустыня, расположенная в Херсонской области. В Алешковские пески ходят путешественники с палатками. Это великолепный вид равнинного похода. В нем можно проверить свою выносливость и физическую подготовку.
Хотя Алешковские пески не является пустыней в прямом смысле этого слова, климат здесь вполне пустынный. Днем жарко и ветрено, ночью резко падает температура. Поэтому вам нужно хорошее снаряжение, защита от солнца и, обязательно – очки, чтобы уберечь глаза от песка.
Пороги Южного Буга
Южный Буг чрезвычайно живописный / Фото rafting-migeya-tour.com.ua
Третья по величине река Украины – Южный Буг, имеет немало порогов и живописных мест в Винницкой области. Здесь очень популярен водный туризм: летом путешественники плывут руслом на специальных катамаранах.
Однако существуют варианты пешеходных маршрутов вдоль реки, позволяющие полюбоваться ею с суши. Путешественникам, которые хотят увидеть пороги Южного Буга, нужно двигаться через населенные пункты Клещов, Воробиевка, Соколец и Печера. Начать маршрут можно из поселка городского типа Тывров.
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Буцкий каньон
Каньон привлекает внимание путешественников / Фото myukraine.org.ua
Это природное чудо в Черкасской области привлекает путешественников. Здесь немало экскурсий, которые приезжают автобусами. Однако настоящие путешественники добираются каньона пешком и часто ночуют в палатках.
В каньоне приятно прогуливаться между скалами и устраивать пикники. Любители экстрима смогут заняться скалолазанием на склонах.
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