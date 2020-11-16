Про варианты маршрутов в равнинной части Украины сообщает Active 24 .

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Алешковские пески



Алешковские пески называют украинской пустыней / Фото Pinterest

Это украинская пустыня , расположенная в Херсонской области . В Алешковские пески ходят путешественники с палатками. Это великолепный вид равнинного похода . В нем можно проверить свою выносливость и физическую подготовку .

Хотя Алешковские пески не является пустыней в прямом смысле этого слова, климат здесь вполне пустынный . Днем жарко и ветрено, ночью резко падает температура . Поэтому вам нужно хорошее снаряжение , защита от солнца и, обязательно – очки, чтобы уберечь глаза от песка.

Пороги Южного Буга



Южный Буг чрезвычайно живописный / Фото rafting-migeya-tour.com.ua

Третья по величине река Украины – Южный Буг, имеет немало порогов и живописных мест в Винницкой области. Здесь очень популярен водный туризм : летом путешественники плывут руслом на специальных катамаранах.

Однако существуют варианты пешеходных маршрутов вдоль реки , позволяющие полюбоваться ею с суши. Путешественникам, которые хотят увидеть пороги Южного Буга , нужно двигаться через населенные пункты Клещов, Воробиевка, Соколец и Печера. Начать маршрут можно из поселка городского типа Тывров.

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Буцкий каньон



Каньон привлекает внимание путешественников / Фото myukraine.org.ua

Это природное чудо в Черкасской области привлекает путешественников. Здесь немало экскурсий, которые приезжают автобусами. Однако настоящие путешественники добираются каньона пешком и часто ночуют в палатках .