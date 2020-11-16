Ми звикли вважати, що ходити у походи можна тільки в гори. Однак в Україні існує чимало цікавих пішохідних маршрутів на рівнинах. Куди вирушити в похід вихідного дня: читайте у нашому матеріалі.

Про варіанти маршрутів у рівнинній частині України повідомляє Active 24.

За темою: Похід у гори для новачків: як підготуватися

Олешківські піски



Олешківські піски називають українською пустелею / Фото Pinterest

Це українська пустеля, що розташована у Херсонській області. В Олешківські піски ходять мандрівники з наметами. Це чудовий вид негірського походу. У ньому можна перевірити свою витривалість та фізичну підготовку.

Хоча Олешківські піски не є пустелею у прямому значенні цього слова, клімат тут цілком пустельний. Вдень спекотно і вітряно, вночі різко падає температура. Тому вам потрібне хороше спорядження, захист від сонця і, обов'язково – окуляри, щоб уберегти очі від піску.

Пороги Південного Бугу



Південний Буг надзвичайно мальовничий / Фото rafting-migeya-tour.com.ua

Третя за розміром річка України – Південний Буг, має чимало порогів та мальовничих місць у Вінницькій області. Тут надзвичайно популярний водний туризм: влітку мандрівники пливуть річищем на спеціальних катамаранах.

Однак існують варіанти пішохідних маршрутів понад річкою, що дозволяють помилуватися нею з суші. Мандрівникам, які хочуть побачити пороги Південного Бугу, потрібно рухатися через населені пункти Кліщів, Воробіївка, Сокілець та Печера. Почати маршрут можна з селища міського типу Тиврів.

Актуально: Міфи й правда про зимові походи в гори

Буцький каньйон



Каньйон приваблює увагу мандрівників / Фото myukraine.org.ua

Це природне диво в Черкаській області приваблює мандрівників. Тут чимало екскурсій, що приїжджають автобусами. Однак справжні мандрівники дістаються каньйону пішки і часто ночують у наметах.

У каньйоні приємно прогулюватися між скелями та влаштовувати пікніки. Любителі екстриму зможуть зайнятися скелелазінням на схилах.