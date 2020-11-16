Подорожі Україною: куди піти в похід без гір – 3 несподіваних маршрути
Ми звикли вважати, що ходити у походи можна тільки в гори. Однак в Україні існує чимало цікавих пішохідних маршрутів на рівнинах. Куди вирушити в похід вихідного дня: читайте у нашому матеріалі.
Про варіанти маршрутів у рівнинній частині України повідомляє Active 24.
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Олешківські піски
Олешківські піски називають українською пустелею / Фото Pinterest
Це українська пустеля, що розташована у Херсонській області. В Олешківські піски ходять мандрівники з наметами. Це чудовий вид негірського походу. У ньому можна перевірити свою витривалість та фізичну підготовку.
Хоча Олешківські піски не є пустелею у прямому значенні цього слова, клімат тут цілком пустельний. Вдень спекотно і вітряно, вночі різко падає температура. Тому вам потрібне хороше спорядження, захист від сонця і, обов'язково – окуляри, щоб уберегти очі від піску.
Пороги Південного Бугу
Південний Буг надзвичайно мальовничий / Фото rafting-migeya-tour.com.ua
Третя за розміром річка України – Південний Буг, має чимало порогів та мальовничих місць у Вінницькій області. Тут надзвичайно популярний водний туризм: влітку мандрівники пливуть річищем на спеціальних катамаранах.
Однак існують варіанти пішохідних маршрутів понад річкою, що дозволяють помилуватися нею з суші. Мандрівникам, які хочуть побачити пороги Південного Бугу, потрібно рухатися через населені пункти Кліщів, Воробіївка, Сокілець та Печера. Почати маршрут можна з селища міського типу Тиврів.
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Буцький каньйон
Каньйон приваблює увагу мандрівників / Фото myukraine.org.ua
Це природне диво в Черкаській області приваблює мандрівників. Тут чимало екскурсій, що приїжджають автобусами. Однак справжні мандрівники дістаються каньйону пішки і часто ночують у наметах.
У каньйоні приємно прогулюватися між скелями та влаштовувати пікніки. Любителі екстриму зможуть зайнятися скелелазінням на схилах.
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