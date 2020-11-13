Зимові походи приваблюють багатьох, хто вже підкорив кілька вершин і хоче розвивати свої туристичні навички. Якщо давно мрієте побувати в зимових горах, але боїтеся – читайте наш матеріал.

Правду про зимові походи розповідає ресурс Vsevgory.

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Якщо ви ніколи не були в зимовому поході, може здатися, що це розвага тільки для професіоналів. Однак ви можете спробувати себе у зимовому поході, якщо маєте хоч невеликий досвід подолання гірських маршрутів.

Міф 1. У зимовому поході дуже холодно



Під час руху ви не відчуваєте холод / Фото vsevgory.com

Насправді ні. Вдень ви активно рухаєтеся і майже не відчуваєте холоду. Ввечері проводите час біля багаття – тут стає навіть спекотно. І, звісно, не забувайте про справді теплий одяг.

Спати теж не холодно, якщо у вас хороший спальник. Зазвичай у зимових походах туристи сплять в дерев'яних будиночках на маршруті – колибах.

Міф 2. Для зимового походу потрібен дуже дорогий брендовий одяг

Досвідчені туристи кажуть, що обов'язково мати туристичні бахіли – гамаші. Вони захистять взуття від потрапляння снігу. А все інше можна сміливо імпровізувати.



Одягайтеся у багато шарів / Фото tourism-ua.net

Взимку в горах сухіша погода, ніж влітку – тобто вам не потрібний брендовий захист від дощу. Можна взяти міську куртку-пуховик, светри замість флісу, теплі колготки замість термобілизни.

Чудово підійде лижний костюм. Дотримуйтеся такої ж багатошаровості, як у літньому поході. Використовуйте одяг, що є під рукою.

Взуття потрібно мати якісне. Але не обов'язково бігти до магазину за дорогими моделями – підійдуть міцні міські черевики, навіть шкіряні. Обробіть їх воском або гусячим жиром – так вони краще витримуватимуть вологу.

Міф 3. У зимовому поході немає нічого красивого



Взимку в горах теж красиво / Фото tourism-ua.net

Це точно неправда, адже засніжені дерева, яскраво-блакитне небо, легка димка на горизонті не залишать вас байдужими. Нерідко зимовий похід залишає більше вражень, ніж літній.

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Міф 4. У зимовому поході доведеться нести важкий рюкзак

Зазвичай туристи ночують в колибах, а тому не беруть із собою намети. Також не треба стільки захисту від дощу – тому в результаті рюкзак за вагою вийде майже ідентичним літньому.



У горах краще мати яскравий одяг / Фото Slanmo

Однак про правила безпеки потрібно пам'ятати завжди. Ніколи не йдіть в гори, особливо взимку, без супроводу досвідченого провідника! Саме він оцінить, наскільки тепло ви одягнені. А також покаже, де можна йти, а де краще не ходити. У разі негоди досвідчений гід допоможе вам знайти укриття або розверне групу назад. Самостійні походи в зимові гори дуже небезпечні.