Міфи й правда про зимові походи в гори
Зимові походи приваблюють багатьох, хто вже підкорив кілька вершин і хоче розвивати свої туристичні навички. Якщо давно мрієте побувати в зимових горах, але боїтеся – читайте наш матеріал.
Правду про зимові походи розповідає ресурс Vsevgory.
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Якщо ви ніколи не були в зимовому поході, може здатися, що це розвага тільки для професіоналів. Однак ви можете спробувати себе у зимовому поході, якщо маєте хоч невеликий досвід подолання гірських маршрутів.
Міф 1. У зимовому поході дуже холодно
Під час руху ви не відчуваєте холод / Фото vsevgory.com
Насправді ні. Вдень ви активно рухаєтеся і майже не відчуваєте холоду. Ввечері проводите час біля багаття – тут стає навіть спекотно. І, звісно, не забувайте про справді теплий одяг.
Спати теж не холодно, якщо у вас хороший спальник. Зазвичай у зимових походах туристи сплять в дерев'яних будиночках на маршруті – колибах.
Міф 2. Для зимового походу потрібен дуже дорогий брендовий одяг
Досвідчені туристи кажуть, що обов'язково мати туристичні бахіли – гамаші. Вони захистять взуття від потрапляння снігу. А все інше можна сміливо імпровізувати.
Одягайтеся у багато шарів / Фото tourism-ua.net
Взимку в горах сухіша погода, ніж влітку – тобто вам не потрібний брендовий захист від дощу. Можна взяти міську куртку-пуховик, светри замість флісу, теплі колготки замість термобілизни.
Чудово підійде лижний костюм. Дотримуйтеся такої ж багатошаровості, як у літньому поході. Використовуйте одяг, що є під рукою.
Взуття потрібно мати якісне. Але не обов'язково бігти до магазину за дорогими моделями – підійдуть міцні міські черевики, навіть шкіряні. Обробіть їх воском або гусячим жиром – так вони краще витримуватимуть вологу.
Міф 3. У зимовому поході немає нічого красивого
Взимку в горах теж красиво / Фото tourism-ua.net
Це точно неправда, адже засніжені дерева, яскраво-блакитне небо, легка димка на горизонті не залишать вас байдужими. Нерідко зимовий похід залишає більше вражень, ніж літній.
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Міф 4. У зимовому поході доведеться нести важкий рюкзак
Зазвичай туристи ночують в колибах, а тому не беруть із собою намети. Також не треба стільки захисту від дощу – тому в результаті рюкзак за вагою вийде майже ідентичним літньому.
У горах краще мати яскравий одяг / Фото Slanmo
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