Колір одягу, який ви купуєте для походу в гори, має велике значення.

Про особливості вибору спорядження для походу розповідає Active 24.

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При виборі одягу, в якому будете підкорювати гори, важливо звертати увагу не тільки на його характеристики.

Обирайте одяг яскравих кольорів. Це потрібно для вашої безпеки.



Чим більше яскравих аксесуарів, тим краще / Фото fishki.net

Якщо ви раптом загубитеся, відстанете від групи, повернете не туди абощо – в яскравому одязі вас буде помітно здалеку. Так само ви зможете розгледіти своїх товаришів, якщо ті будуть вбрані у демаскувальні кольори.

У кризових ситуаціях, коли турист загубився або травмувався – рятувальникам набагато простіше побачити його в кольоровому одязі. У тому числі це полегшує пошуки з повітря.



Туристи мають бути помітними / Фото zclub-caspian

Сьогодні можна знайти спорядження яскраво-червоних, оранжевих, рожевих, салатових, жовтих відтінків. Чим менш "природній" колір – тим краще, адже так вас буде помітно здалеку.

Особливо популярні яскраві куртки, флісові кофти та рюкзаки. Тобто те, що носять на верхній частині тіла і що завжди перебуває у видимості.

Навіть якщо вам здається, що "веселі" кольори виглядають не дуже стильно – у горах панує власна мода. Приємним бонусом є те, що кольорове спорядження має чудовий вигляд на фотографіях з походу.



Надавайте перевагу "неприроднім" кольорам / Фото ski.ru

Щоб убезпечити себе в темну пору доби, подбайте про світловідбивачі. Зазвичай вони є на туристичних рюкзаках. Якщо немає – придбайте їх в будь-якому магазині. Так вас зможуть знайти за допомогою ліхтарика.

Одним з правил безпеки для кожного туриста є мати в рюкзаку коробку сірників та ліхтарик. З ними ви зможете знайти шлях в темряві або розпалити вогонь.



Туристів у кольоровому вбранні видно краще / Фото blog.decathlon

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Кольоровий одяг рекомендують використовувати не тільки у поході в гори. Його можна носити в лісі, під час відпочинку на природі, прогулянки з собакою тощо. Скрізь, де є небезпека заблукати чи загубитися – одягайтеся яскраво.