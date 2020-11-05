Почему в горах нужна яркая одежда
Цвет одежды, которую вы покупаете для похода в горы, имеет большое значение.
Об особенностях выбора снаряжения для похода рассказывает Active 24.
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При выборе одежды, в которой вы будете покорять горы, важно обращать внимание не только на ее характеристики.
Чем больше ярких аксессуаров, тем лучше / Фото fishki.net
Если вы вдруг потеряетесь, отстанете от группы, свернете не туда и так далее – в яркой одежде вас будет заметно издалека. Так же вы сможете разглядеть своих товарищей, если те будут одеты в демаскировочные цвета.
В кризисных ситуациях, когда турист потерялся или травмировался – спасателям гораздо проще увидеть его в цветной одежде. В том числе это облегчает поиски с воздуха.
Туристы должны быть заметными / Фото zclub-caspian
Сегодня можно найти снаряжение алых, оранжевых, розовых, салатовых, желтых оттенков. Чем менее "естественный" цвет – тем лучше, ведь так вас будет заметно издалека.
Особенно популярны яркие куртки, флисовые кофты и рюкзаки. То есть то, что носят на верхней части тела и оно всегда находится в видимости.
Даже если вам кажется, что "веселые" цвета выглядят не очень стильно – в горах царит собственная мода. Приятным бонусом является то, что цветное снаряжение прекрасно выглядит на фотографиях из похода.
Отдавайте предпочтение "неестественным" цветам / Фото ski.ru
Чтобы обезопасить себя в темное время суток, позаботьтесь о светоотражателях. Обычно они есть на туристических рюкзаках. Если нет – приобретите их в любом магазине. Так вас смогут найти с помощью фонарика.
Туристов в цветном одеянии видно лучше / Фото blog.decathlon
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Цветную одежду рекомендуют использовать не только в походе в горы. Ее можно носить в лесу, во время отдыха на природе, прогулки с собакой и тому подобное. Везде, где есть опасность заблудиться или потеряться – одевайтесь ярко.
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