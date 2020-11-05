Цвет одежды, которую вы покупаете для похода в горы, имеет большое значение.

Об особенностях выбора снаряжения для похода рассказывает Active 24 .

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При выборе одежды, в которой вы будете покорять горы, важно обращать внимание не только на ее характеристики .

Выбирайте одежду ярких цветов . Это нужно для вашей безопасности .



Чем больше ярких аксессуаров, тем лучше / Фото fishki.net

Если вы вдруг потеряетесь, отстанете от группы, свернете не туда и так далее – в яркой одежде вас будет заметно издалека . Так же вы сможете разглядеть своих товарищей, если те будут одеты в демаскировочные цвета.

В кризисных ситуациях, когда турист потерялся или травмировался – спасателям гораздо проще увидеть его в цветной одежде. В том числе это облегчает поиски с воздуха .



Туристы должны быть заметными / Фото zclub-caspian

Сегодня можно найти снаряжение алых, оранжевых, розовых, салатовых, желтых оттенков. Чем менее "естественный" цвет – тем лучше, ведь так вас будет заметно издалека.

Особенно популярны яркие куртки, флисовые кофты и рюкзаки . То есть то, что носят на верхней части тела и оно всегда находится в видимости.

Даже если вам кажется, что "веселые" цвета выглядят не очень стильно – в горах царит собственная мода. Приятным бонусом является то, что цветное снаряжение прекрасно выглядит на фотографиях из похода.



Отдавайте предпочтение "неестественным" цветам / Фото ski.ru

Чтобы обезопасить себя в темное время суток, позаботьтесь о светоотражателях . Обычно они есть на туристических рюкзаках. Если нет – приобретите их в любом магазине. Так вас смогут найти с помощью фонарика.

Одним из правил безопасности для каждого туриста есть иметь в рюкзаке коробку спичек и фонарик . С ними вы сможете найти путь в темноте или разжечь огонь.



Туристов в цветном одеянии видно лучше / Фото blog.decathlon

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