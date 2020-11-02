О том, почему попробовать себя на скалах может каждый , рассказывает Active 24 .

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Существует миф, что скалолазанием могут заниматься только люди с особыми талантами и идеальной физической формой. Но это не так.



Для первого занятия не нужно покупать специальную одежду / Фото sport-marafon

Если чувствуете желание попробовать, а также не имеете болезней или противопоказаний – вперед, на скалы.

Ограничений нет. Я видел, как лазают дети, потому что им это интересно, и видел, как скалолазанием занимаются мужчины старше 50 лет. Чем больше вес, тем труднее лазить, но это не показатель. Есть люди с достаточно большой массой тела, которые проходят маршруты очень хорошо, – рассказывает спортсмен из Винницы Дмитрий Ваколюк.

Что нужно для первого занятия?

Не спешите покупать дорогое снаряжение для первых тренировок. В начале вполне достаточно будет удобной одежды, прикрывающей колени , и кроссовок, максимально облегающих ногу .

Также понадобится поясной мешочек с магнезией – ее используют, чтобы не потели руки. Если этот спорт вас захватит, можно подумать о более профессиональном снаряжении.



Заниматься на стенде нравится и взрослым, и детям / Фото blog.decathlon

Вам понадобятся скальники – специальная анатомическая обувь на резиновой подошве.

Скальники покупают на размер меньше своей привычной обуви . И х носят на босу ногу – все для того, чтобы максимально чувствовать неровности, за которые держитесь .

Также нужно будет позаботиться о комфортной спортивной форме . Более опытные спортсмены покупают собственные обвязки, карабины и тому подобное.

Обычно почти все снаряжение можно взять напрокат в местах тренировок .

Скалолазание развивает не только тело, но и разум. Вам нужно тщательно продумывать маршрут , отмечать для себя, куда поставить руку или ногу.



Перед началом прохождения маршрута нужно продумать его / Фото 4sport.ua

Скалолазание развивает все мышцы. Цель скалолаза – обдумать маршрут, чтобы его было максимально легко пройти. Ты должен распределить все свои усилия на точки, которыми держишься за элементы на стенде или скале: руки и ноги. Когда только начинаешь, это достаточно трудно. А дальше начинаешь размышлять, как лучше это сделать, – сообщает Дмитрий Ваколюк.

Заниматься нужно только под руководством опытного тренера. Он не только гарантирует соблюдение всех правил безопасности, а также составляет для вас правильные маршруты .

Любое занятие начинается с разминки и разогрева всех суставов . Новичков обучают правильным движениям и осанке.

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Скалолазы обычно много путешествуют, покоряя новые маршруты / Фото 4sport.ua

Существуют сайты с маршрутами на скалах в разных городах . Также в интернете можно найти информацию о том, как попасть на тренировку в вашем населенном пункте.

В холодный сезон скалолазы занимаются в помещениях, на специально оборудованных стендах . Чаще всего стенды можно найти в школах, университетах или спортивных комплексах .