Почему скалолазанием может заниматься каждый и что для этого нужно
Скалолазание – увлекательный вид спорта, который демонстрирует все возможности вашего тела.
О том, почему попробовать себя на скалах может каждый, рассказывает Active 24.
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Существует миф, что скалолазанием могут заниматься только люди с особыми талантами и идеальной физической формой. Но это не так.
Для первого занятия не нужно покупать специальную одежду / Фото sport-marafon
Если чувствуете желание попробовать, а также не имеете болезней или противопоказаний – вперед, на скалы.
Ограничений нет. Я видел, как лазают дети, потому что им это интересно, и видел, как скалолазанием занимаются мужчины старше 50 лет. Чем больше вес, тем труднее лазить, но это не показатель. Есть люди с достаточно большой массой тела, которые проходят маршруты очень хорошо, – рассказывает спортсмен из Винницы Дмитрий Ваколюк.
Что нужно для первого занятия?
Не спешите покупать дорогое снаряжение для первых тренировок. В начале вполне достаточно будет удобной одежды, прикрывающей колени, и кроссовок, максимально облегающих ногу.
Также понадобится поясной мешочек с магнезией – ее используют, чтобы не потели руки. Если этот спорт вас захватит, можно подумать о более профессиональном снаряжении.
Заниматься на стенде нравится и взрослым, и детям / Фото blog.decathlon
Вам понадобятся скальники – специальная анатомическая обувь на резиновой подошве.
Также нужно будет позаботиться о комфортной спортивной форме. Более опытные спортсмены покупают собственные обвязки, карабины и тому подобное.
Обычно почти все снаряжение можно взять напрокат в местах тренировок.
Скалолазание развивает не только тело, но и разум. Вам нужно тщательно продумывать маршрут, отмечать для себя, куда поставить руку или ногу.
Перед началом прохождения маршрута нужно продумать его / Фото 4sport.ua
Скалолазание развивает все мышцы. Цель скалолаза – обдумать маршрут, чтобы его было максимально легко пройти. Ты должен распределить все свои усилия на точки, которыми держишься за элементы на стенде или скале: руки и ноги. Когда только начинаешь, это достаточно трудно. А дальше начинаешь размышлять, как лучше это сделать, – сообщает Дмитрий Ваколюк.
Заниматься нужно только под руководством опытного тренера. Он не только гарантирует соблюдение всех правил безопасности, а также составляет для вас правильные маршруты.
Любое занятие начинается с разминки и разогрева всех суставов. Новичков обучают правильным движениям и осанке.
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Скалолазы обычно много путешествуют, покоряя новые маршруты / Фото 4sport.ua
В холодный сезон скалолазы занимаются в помещениях, на специально оборудованных стендах. Чаще всего стенды можно найти в школах, университетах или спортивных комплексах.
Скалолазанием всегда занимаются вдвоем: один проходит маршрут, второй страхует. Нужно научиться не только правильно передвигаться, но и правильно страховать партнера. Если нет напарника для занятий, его роль будет выполнять тренер.
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