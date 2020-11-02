Чому скелелазінням може займатися кожен і що для цього потрібно
Скелелазіння – захопливий вид спорту, що показує усі можливості вашого тіла.
Про те, чому спробувати себе на скелях може будь-хто, розповідає Active 24.
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Існує міф, що скелелазінням можуть займатися тільки люди з особливими талантами та ідеальною фізичною формою. Але це не так.
Для першого заняття не потрібно купувати спеціальний одяг / Фото sport-marafon
Якщо відчуваєте бажання спробувати, а також не маєте хвороб чи протипоказань – вперед, на скелі.
Обмежень немає. Я бачив, як лазять діти, бо їм це цікаво, і бачив, як скелелазінням займаються чоловіки за 50 років. Чим більша вага, тим важче лазити, але це не показник. Є люди з досить великою масою тіла, які проходять маршрути дуже добре, – розповідає спортсмен з Вінниці Дмитро Ваколюк.
Що потрібно для першого заняття?
Не поспішайте купувати дороге спорядження для перших тренувань. На початку цілком достатньо буде зручного одягу, що прикриває коліна, і кросівок, що максимально облягають ногу.
Також знадобиться мішечок з магнезією на пояс – її використовують, щоб не пітніли руки. Якщо цей спорт вас захопить, можна подумати про більш професійне спорядження.
Займатися на стенді подобається і дорослим, і дітям / Фото blog.decathlon
Вам знадобляться скельники – спеціальне анатомічне взуття на гумовій підошві.
Також потрібно буде подбати про комфортну спортивну форму. Більш досвідчені спортсмени купують власні обв'язки, карабіни тощо.
Зазвичай майже все спорядження можна взяти напрокат у місцях тренувань.
Скелелазіння розвиває не тільки тіло, а й розум. Вам потрібно ретельно продумувати маршрут, відзначати для себе, куди поставити руку чи ногу.
Перед початком проходження маршруту потрібно продумати його / Фото 4sport.ua
Скелелазіння розвиває всі м'язи. Ціль скелелаза – обдумати маршрут, щоб його було максимально легко пролізти. Ти маєш розподілити всі свої зусилля на точки, якими тримаєшся за елементи на стенді або скелі: руки та ноги. Коли тільки починаєш, це достатньо важко. А далі починаєш роздумувати, як краще це зробити, – повідомляє Дмитро Ваколюк.
Займатися потрібно тільки під керівництвом досвідченого тренера. Він не тільки гарантує дотримання усіх правил безпеки, а також складатиме для вас правильні маршрути.
Будь-яке заняття починається з розминки та розігріву усіх суглобів. Новачків навчають правильних рухів і постави.
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Скелелази зазвичай багато подорожують, підкорюючи нові маршрути / Фото 4sport.ua
У холодний сезон скелелази займаються в приміщеннях, на спеціально обладнаних стендах. Найчастіше стенди можна знайти в школах, університетах чи спортивних комплексах.
Скелелазінням завжди займаються удвох: один проходить маршрут, інший страхує. Потрібно навчитися не тільки правильно пересуватися, а й правильно страхувати напарника. Якщо не маєте партнера для занять, його роль буде виконувати тренер.
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