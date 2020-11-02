Скелелазіння – захопливий вид спорту, що показує усі можливості вашого тіла.

Про те, чому спробувати себе на скелях може будь-хто, розповідає Active 24.

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Існує міф, що скелелазінням можуть займатися тільки люди з особливими талантами та ідеальною фізичною формою. Але це не так.



Для першого заняття не потрібно купувати спеціальний одяг / Фото sport-marafon

Якщо відчуваєте бажання спробувати, а також не маєте хвороб чи протипоказань – вперед, на скелі.

Обмежень немає. Я бачив, як лазять діти, бо їм це цікаво, і бачив, як скелелазінням займаються чоловіки за 50 років. Чим більша вага, тим важче лазити, але це не показник. Є люди з досить великою масою тіла, які проходять маршрути дуже добре, – розповідає спортсмен з Вінниці Дмитро Ваколюк.

Що потрібно для першого заняття?

Не поспішайте купувати дороге спорядження для перших тренувань. На початку цілком достатньо буде зручного одягу, що прикриває коліна, і кросівок, що максимально облягають ногу.

Також знадобиться мішечок з магнезією на пояс – її використовують, щоб не пітніли руки. Якщо цей спорт вас захопить, можна подумати про більш професійне спорядження.



Займатися на стенді подобається і дорослим, і дітям / Фото blog.decathlon

Вам знадобляться скельники – спеціальне анатомічне взуття на гумовій підошві.

Скельники купують на розмір менше від свого звичного взуття. Також їх носять на босу ногу – усе для того, щоб максимально відчувати виступи, за які тримаєтеся.

Також потрібно буде подбати про комфортну спортивну форму. Більш досвідчені спортсмени купують власні обв'язки, карабіни тощо.

Зазвичай майже все спорядження можна взяти напрокат у місцях тренувань.

Скелелазіння розвиває не тільки тіло, а й розум. Вам потрібно ретельно продумувати маршрут, відзначати для себе, куди поставити руку чи ногу.



Перед початком проходження маршруту потрібно продумати його / Фото 4sport.ua

Скелелазіння розвиває всі м'язи. Ціль скелелаза – обдумати маршрут, щоб його було максимально легко пролізти. Ти маєш розподілити всі свої зусилля на точки, якими тримаєшся за елементи на стенді або скелі: руки та ноги. Коли тільки починаєш, це достатньо важко. А далі починаєш роздумувати, як краще це зробити, – повідомляє Дмитро Ваколюк.

Займатися потрібно тільки під керівництвом досвідченого тренера. Він не тільки гарантує дотримання усіх правил безпеки, а також складатиме для вас правильні маршрути.

Будь-яке заняття починається з розминки та розігріву усіх суглобів. Новачків навчають правильних рухів і постави.

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Скелелази зазвичай багато подорожують, підкорюючи нові маршрути / Фото 4sport.ua

Існують сайти з маршрутами на скелях у різних містах. Також в інтернеті можна знайти інформацію про те, як потрапити на тренування у вашому населеному пункті.

У холодний сезон скелелази займаються в приміщеннях, на спеціально обладнаних стендах. Найчастіше стенди можна знайти в школах, університетах чи спортивних комплексах.

Скелелазінням завжди займаються удвох: один проходить маршрут, інший страхує. Потрібно навчитися не тільки правильно пересуватися, а й правильно страхувати напарника. Якщо не маєте партнера для занять, його роль буде виконувати тренер.