Зимние походы привлекают многих, кто уже покорил несколько вершин и хочет развивать свои туристические навыки. Если давно мечтаете побывать в зимних горах, но боитесь – читайте наш материал.

Правду о зимних походах рассказывает ресурс Vsevgory .

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Если вы никогда не были в зимнем походе, может показаться, что это развлечение только для профессионалов . Однако вы можете попробовать себя в зимнем походе, если имеете хоть небольшой опыт преодоления горных маршрутов.

Миф 1. В зимнем походе очень холодно



Во время движения вы не чувствуете холод / Фото vsevgory.com

На самом деле нет. Днем вы активно двигаетесь и почти не чувствуете холода. Вечером проводите время у костра – здесь становится даже жарко. И, конечно, не забывайте о действительно теплой одежде.

Спать тоже не холодно, если у вас хороший спальник . Обычно в зимних походах туристы спят в деревянных домиках на маршруте – колыбах.

Миф 2. Для зимнего похода нужна очень дорогая брендовая одежда

Опытные туристы говорят, что обязательно нужно иметь туристические бахилы – гамаши. Они защитят обувь от попадания снега. А все остальное можно смело импровизировать.



Одевайтесь во много слоев / Фото tourism-ua.net

Зимой в горах более сухая погода , чем летом – то есть вам не нужна брендовая защита от дождя. Можно взять городскую куртку-пуховик , свитера вместо флиса, теплые колготки вместо термобелья.

Прекрасно подойдет лыжный костюм . Придерживайтесь такой же многослойности , как в летнем походе. Используйте одежду, что есть под рукой.

Обувь нужно иметь качественную . Но не обязательно бежать в магазин за дорогими моделями – подойдут крепкие городские ботинки , даже кожаные. Обработайте их воском или гусиным жиром – так они будут лучше выдерживать влагу.

Миф 3. В зимнем походе нет ничего красивого



Зимой в горах тоже красиво / Фото tourism-ua.net

Это точно неправда, ведь заснеженные деревья , ярко-голубое небо, легкая дымка на горизонте не оставят вас равнодушными. Нередко зимний поход оставляет больше впечатлений, чем летний .

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Миф 4. В зимнем походе придется нести тяжелый рюкзак

Обычно туристы ночуют в хижинах, а потому не берут с собой палатки . Также не надо столько защиты от дождя – поэтому в результате рюкзак по весу получится почти идентичным летнему.



В горах лучше иметь яркую одежду / Фото Slanmo