Мифы и правда о зимних походах в горы
Зимние походы привлекают многих, кто уже покорил несколько вершин и хочет развивать свои туристические навыки. Если давно мечтаете побывать в зимних горах, но боитесь – читайте наш материал.
Правду о зимних походах рассказывает ресурс Vsevgory.
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Если вы никогда не были в зимнем походе, может показаться, что это развлечение только для профессионалов. Однако вы можете попробовать себя в зимнем походе, если имеете хоть небольшой опыт преодоления горных маршрутов.
Миф 1. В зимнем походе очень холодно
Во время движения вы не чувствуете холод / Фото vsevgory.com
На самом деле нет. Днем вы активно двигаетесь и почти не чувствуете холода. Вечером проводите время у костра – здесь становится даже жарко. И, конечно, не забывайте о действительно теплой одежде.
Спать тоже не холодно, если у вас хороший спальник. Обычно в зимних походах туристы спят в деревянных домиках на маршруте – колыбах.
Миф 2. Для зимнего похода нужна очень дорогая брендовая одежда
Опытные туристы говорят, что обязательно нужно иметь туристические бахилы – гамаши. Они защитят обувь от попадания снега. А все остальное можно смело импровизировать.
Одевайтесь во много слоев / Фото tourism-ua.net
Зимой в горах более сухая погода, чем летом – то есть вам не нужна брендовая защита от дождя. Можно взять городскую куртку-пуховик, свитера вместо флиса, теплые колготки вместо термобелья.
Прекрасно подойдет лыжный костюм. Придерживайтесь такой же многослойности, как в летнем походе. Используйте одежду, что есть под рукой.
Обувь нужно иметь качественную. Но не обязательно бежать в магазин за дорогими моделями – подойдут крепкие городские ботинки, даже кожаные. Обработайте их воском или гусиным жиром – так они будут лучше выдерживать влагу.
Миф 3. В зимнем походе нет ничего красивого
Зимой в горах тоже красиво / Фото tourism-ua.net
Это точно неправда, ведь заснеженные деревья, ярко-голубое небо, легкая дымка на горизонте не оставят вас равнодушными. Нередко зимний поход оставляет больше впечатлений, чем летний.
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Миф 4. В зимнем походе придется нести тяжелый рюкзак
Обычно туристы ночуют в хижинах, а потому не берут с собой палатки. Также не надо столько защиты от дождя – поэтому в результате рюкзак по весу получится почти идентичным летнему.
В горах лучше иметь яркую одежду / Фото Slanmo
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