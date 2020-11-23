Хочу в похід, але боюся: що робити туристам-новачкам
Часто люди, які ніколи не були в поході, мають різні страхи й упередження стосовно цього виду відпочинку. Чи справді все так страшно, читайте у нашому матеріалі.
Популярні міфи про походи в гори розвінчує ресурс Sport-marafon.
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Я боюся висоти
Кажуть туристи-початківці та уявляють собі, як вони йдуть вузькою стежкою над прірвою. Зазвичай прості походи відбуваються зовсім не так.
Прості походи досить безпечні / Фото travel.tochka.net
Ви будете йти пологою дорогою й дивитися в основному догори. На простих маршрутах навколо не буде прірв чи прямовисних скель.
Походи – це для спортсменів
Справді, новачкам в горах важко. Але спортсменам, які займаються силовими видами спорту, зовсім не легше. Тому, щоб підготуватися до походу, обирайте кардіотренування.
Обирайте надійну компанію для походу / Фото 1obl
У горах дуже небезпечно
Справді, чим далі від цивілізації – тим більше надії треба покладати на свої сили.
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Існують правила безпечного походу:
- мати виключно надійне спорядження,
- не ходити в гори аби з ким,
- не ходити в гори непідготовленим.
Для походу важливо мати хороше спорядження / Фото karpaty.in.ua
Для початку обирайте прості маршрути та завжди йдіть з досвідченим провідником.
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