Часто люди, які ніколи не були в поході, мають різні страхи й упередження стосовно цього виду відпочинку. Чи справді все так страшно, читайте у нашому матеріалі.

Популярні міфи про походи в гори розвінчує ресурс Sport-marafon.

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Я боюся висоти

Кажуть туристи-початківці та уявляють собі, як вони йдуть вузькою стежкою над прірвою. Зазвичай прості походи відбуваються зовсім не так.



Прості походи досить безпечні / Фото travel.tochka.net

Ви будете йти пологою дорогою й дивитися в основному догори. На простих маршрутах навколо не буде прірв чи прямовисних скель.

Походи – це для спортсменів

Справді, новачкам в горах важко. Але спортсменам, які займаються силовими видами спорту, зовсім не легше. Тому, щоб підготуватися до походу, обирайте кардіотренування.



Обирайте надійну компанію для походу / Фото 1obl

У горах дуже небезпечно

Справді, чим далі від цивілізації – тим більше надії треба покладати на свої сили.

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Існують правила безпечного походу:

мати виключно надійне спорядження,

не ходити в гори аби з ким,

не ходити в гори непідготовленим.



Для походу важливо мати хороше спорядження / Фото karpaty.in.ua

Для початку обирайте прості маршрути та завжди йдіть з досвідченим провідником.