Для того чтобы сбросить лишний вес, не обязательно заниматься спортом, хотя физическая активность тоже имеет значение.

Как похудеть без тренажерного зала, рассказала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.

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Как похудеть если не любишь спорт? У меня встречный вопрос: а что вы делали, чтобы это понять? Пошли в зал и испугались потных мужиков среди непонятных тренажеров? Или посетили групповые занятия, где все знают технику, а ты одна такая "неуклюжая"?.. Слишком мало попыток для таких выводов, – отметила Федорищева.

Она подчеркнула, что спорт – очень многогранен и разнообразен и, для того, чтобы похудеть, действительно необязательно ходить в зал "как все".

Чтобы похудеть, необходимо корректировать питание / Фото activel

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Если вам не нравится бег – не нужно себя мучать. Найдите свой тип активности, который будет вам по душе, и от которого вы будете кайфовать! И помните! Похудение – это не только о тренировках, питание – в приоритете, – подчеркнула фитнес-блогер.

Она пояснила, что каждый человек должен выбрать ту физическую активность, которая ему подойдет. Это может быть бокс, табата, танцы, силовые тренировки, кроссфит, а также более спокойные виды: пилатес, плаванье, йога, бег. Найти свой вариант можно только методом проб.