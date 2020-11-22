Для того щоб скинути зайву вагу, не обов'язково займатися спортом, хоча фізична активність теж має значення.

Як схуднути без тренажерного залу, розповіла фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Як схуднути якщо не любиш спорт? У мене зустрічне запитання: а що ви робили, щоб це зрозуміти? Пішли в зал і злякалися спітнілих мужиків серед незрозумілих тренажерів? Або відвідали групові заняття, де всі знають техніку, а ти одна така "незграбна"?.. Занадто мало спроб для таких висновків, – зазначила Федорищева.

Вона підкреслила, що спорт – дуже багатогранний і різноманітний і, для того, щоб схуднути, дійсно необов'язково ходити в зал "як всі".

Щоб схуднути, необхідно коригувати харчування / Фото activel

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Якщо вам не подобається біг – не треба себе мучити. Знайдіть свій тип активності, який буде вам до душі, і від якого ви будете кайфувати! І пам'ятайте! Схуднення – це не тільки про тренування, харчування – у пріоритеті, – наголосила фітнес-блогерка.

Вона пояснила, що кожна людина повинна вибрати ту фізичну активність, яка їй підійде. Це може бути бокс, табата, танці, силові тренування, кросфіт, а також більш спокійні види: пілатес, плавання, йога, біг. Знайти свій варіант можна тільки методом проб.