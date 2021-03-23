Супы для тех, кто худеет: подборка простых рецептов
Многие предпочитают первые блюда, но часто после них быстро хочется есть снова. Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась рецептами супов, которые дают длительное ощущение сытости.
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Как говорит Надежда Пахирко, жидкость быстро наполняет желудок и создает ощущение сытости (наполненности). Однако она быстро усваивается и голод приходит гораздо быстрее, чем вы ожидали. Но это не значит, что супы есть нельзя. Это означает, что супы нужно есть правильные! Вот подборка сытных первых блюд от нутрициолога:
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Чечевичный суп-пюре с курицей
Ингредиенты
Куриное филе – 240 граммов
Куриный бульон – 850 миллилитров
Картофель – 40 граммов
Морковь – 40 граммов
Лук – 30 граммов
Красная чечевица – 80 граммов
Томатная паста – 10 грамм
Оливковое масло – 1 столовая ложка
Специи по вкусу
Способ приготовления
Сварите куриный бульон из филе. Нарежьте мелко картофель и морковь. Лук потрите на терке. Добавьте красную чечевицу в бульон. Добавьте овощи и варите еще 30 минут. После этого добавьте томатную пасту, оливковое масло и специи. Сделайте пюре с помощью погружного блендера.
Чечевичный суп-пюре с курицей / Фото pixabay
Молочная уха с нутом
Ингредиенты
Нут – 60 граммов
Рыба (горбуша) – 250 граммов
Морковь – 60 граммов
Лук – 60 граммов
Помидоры – 130 граммов
Молоко (1,5%) – 200 граммов
Специи и зелень
Способ приготовления
Замочите нут на ночь в воде. Отварите горбушу в подсоленной воде (600 – 700 миллилитров) вместе с нутом. Лук и морковь поджарьте без масла. Помидоры надрежьте и обдайте кипятком, чтобы легко снять кожуру и нарежьте крупными кусочками. Добавьте лук с морковью и поварите еще 2 минуты. Разбавьте молоком и доведите до кипения. В конце приправьте перцем, солью и зеленью.
Томатный суп с фрикадельками
Ингредиенты
Чеснок – 2 зубчика
Морковь – 50 граммов
Болгарский перец – 50 граммов
Лук – 50 граммов
Помидоры – 360 граммов
Говяжий фарш – 300 граммов
Яйца – 1 штука
Отруби – 12 граммов
Специи и зелень (базилик, укроп)
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Способ приготовления
Нарежьте крупными кусками болгарский перец, морковь и лук, раздавите чеснок и все вместе пропасеруйте на сухой сковороде. Ошпарьте помидоры кипятком, очистите от кожуры и перетрите в блендере. Посолите, добавьте базилик, укроп, перец, подсластитель (все по вкусу). Тушите все 15 минут. Между тем из говядины сделайте фарш: перемешайте помолотое мясо с зеленью, яйцом, отрубями, солью и перцем. Слепите фрикадельки. Тогда соединить томатное пюре и овощи и блендером превратите в пюре. Разбавьте немного водой, если надо. Добавьте фрикадельки и варите еще 20 минут.
Приятного аппетита!
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