Многие предпочитают первые блюда, но часто после них быстро хочется есть снова. Нутрициолог Надежда Пахирко поделилась рецептами супов, которые дают длительное ощущение сытости.

Как говорит Надежда Пахирко, жидкость быстро наполняет желудок и создает ощущение сытости (наполненности). Однако она быстро усваивается и голод приходит гораздо быстрее, чем вы ожидали. Но это не значит, что супы есть нельзя. Это означает, что супы нужно есть правильные! Вот подборка сытных первых блюд от нутрициолога:

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Чечевичный суп-пюре с курицей

Ингредиенты

Куриное филе – 240 граммов

Куриный бульон – 850 миллилитров

Картофель – 40 граммов

Морковь – 40 граммов

Лук – 30 граммов

Красная чечевица – 80 граммов

Томатная паста – 10 грамм

Оливковое масло – 1 столовая ложка

Специи по вкусу

Способ приготовления

Сварите куриный бульон из филе. Нарежьте мелко картофель и морковь. Лук потрите на терке. Добавьте красную чечевицу в бульон. Добавьте овощи и варите еще 30 минут. После этого добавьте томатную пасту, оливковое масло и специи. Сделайте пюре с помощью погружного блендера.



Чечевичный суп-пюре с курицей / Фото pixabay

Молочная уха с нутом

Ингредиенты

Нут – 60 граммов

Рыба (горбуша) – 250 граммов

Морковь – 60 граммов

Лук – 60 граммов

Помидоры – 130 граммов

Молоко (1,5%) – 200 граммов

Специи и зелень

Способ приготовления

Замочите нут на ночь в воде. Отварите горбушу в подсоленной воде (600 – 700 миллилитров) вместе с нутом. Лук и морковь поджарьте без масла. Помидоры надрежьте и обдайте кипятком, чтобы легко снять кожуру и нарежьте крупными кусочками. Добавьте лук с морковью и поварите еще 2 минуты. Разбавьте молоком и доведите до кипения. В конце приправьте перцем, солью и зеленью.

Томатный суп с фрикадельками

Ингредиенты

Чеснок – 2 зубчика

Морковь – 50 граммов

Болгарский перец – 50 граммов

Лук – 50 граммов

Помидоры – 360 граммов

Говяжий фарш – 300 граммов

Яйца – 1 штука

Отруби – 12 граммов

Специи и зелень (базилик, укроп)

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Способ приготовления

Нарежьте крупными кусками болгарский перец, морковь и лук, раздавите чеснок и все вместе пропасеруйте на сухой сковороде. Ошпарьте помидоры кипятком, очистите от кожуры и перетрите в блендере. Посолите, добавьте базилик, укроп, перец, подсластитель (все по вкусу). Тушите все 15 минут. Между тем из говядины сделайте фарш: перемешайте помолотое мясо с зеленью, яйцом, отрубями, солью и перцем. Слепите фрикадельки. Тогда соединить томатное пюре и овощи и блендером превратите в пюре. Разбавьте немного водой, если надо. Добавьте фрикадельки и варите еще 20 минут.

Приятного аппетита!